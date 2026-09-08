Пономарев рассекретил, чем сейчас занимается его кума Мария Яремчук и вернется ли она на сцену

Мария Яремчук и Александр Пономарев

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Украинский певец Александр Пономарев рассекретил, где сейчас его кума, артистка Мария Яремчук, и вернется ли она на сцену.

Исполнитель крестил сына певицы Яна. Так что время от времени знаменитости видятся. Правда, Александр Пономарев на проекте «Наодинці з Гламуром» признается, что организовать встречу не так-то легко, поскольку у него насыщенный рабочий график, да и сама Мария Яремчук далеко живет. Однако через месяц певец посетит свою куму и проведет время с крестником.

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«Мы виделись полгода назад. Сейчас увидимся через месяц. Я не часто с ней вижусь, потому что я гастролирующий артист, не сижу на одном месте, чтобы так приехать. Тем более в этот регион! Это надо мне туда доехать, а когда доеду, то сразу вижусь», — делится артист с Анной Севастьяновой.

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Александр Пономарев и Мария Яремчук / © Пресс-служба Марии Яремчук

Также Александр Пономарев рассекретил, чем сейчас занимается Мария Яремчук. По словам певца, артистка пишет тексты. Более того, поэзия исполнительницы по глубине содержания напоминает ему творение поэтессы Лины Костенко. Что касается возвращения Марии Яремчук на сцену — Александр Пономарев ничего не знает, однако ему хотелось бы, чтобы это произошло.

«Я бы очень хотел, чтобы она вернулась. Она очень талантлива. Я читал ее тексты… Некоторые тексты по глубине напоминают мне Лину Костенко. Те, что она мне показывала, что она делает сейчас. Я не говорю о ее песнях, от которых она отказалась, потому что это для нее было слишком легко, как она считала», — делится певец.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «ЧОГО Я МАЮ ВІДМОВЛЯТИСЯ?» Пономарьов різко відповів на запитання про звання

Напомним, недавно Александр Пономарев открыл новый бизнес. Артист уже раскрыл, сколько денег вложил в дело.

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