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Скука на работе имеет неожиданный эффект: кого она заставляет работать еще лучше
Скука на работе не для всех означает снижение производительности. Ученые выяснили, что людей с определенными чертами характера она может, напротив, стимулировать работать лучше.
Скука на работе не всегда приводит к потере мотивации. Для некоторых сотрудников монотонные задачи, напротив, могут стать дополнительным стимулом работать лучше и ставить перед собой более высокие стандарты.
Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Университета Корвинуса и Университета Этвеша Лоранда (ELTE), сообщает издание Egeszseg Kalauz.
Исследователи провели онлайн-опрос среди 210 работников из Венгрии, чтобы выяснить, как скука на работе, стремление к высоким результатам и личностные черты связаны между собой. Особое внимание они уделили двум типам нарциссизма — грандиозному и уязвимому.
Грандиозный нарциссизм связывают с высокой самооценкой, уверенностью в себе и стремлением к признанию. В то же время уязвимый нарциссизм чаще сопровождается неуверенностью, повышенной чувствительностью к критике и защитным поведением.
Скука может подталкивать к высоким результатам
Изначально ученые предполагали, что монотонная работа будет снижать стремление к совершенству у людей с выраженными нарциссическими чертами. Однако результаты показали обратное: чем скучнее была работа, тем сильнее проявлялась связь между этими чертами и высокими стандартами производительности.
По словам ведущего автора исследования Лауры Янки Марот, люди по-разному реагируют на скуку. Для сотрудников, сильно ориентированных на результат, она может стать своеобразным поводом доказать, что они способны упорно работать даже над неинтересными задачами.
В то же время выраженные нарциссические черты чаще всего ассоциировались с перфекционизмом, ориентированным на высокие цели и стремление к совершенству. У людей с уязвимыми нарциссическими чертами перфекционизм в большей степени основывался на страхе допустить ошибку, подвергнуться критике или оказаться недостаточно хорошими.
Авторы подчеркивают: результаты не свидетельствуют о том, что нарциссизм является полезной чертой для работы. Он также может сопровождаться высокомерием, чрезмерной конкуренцией и неприятием обратной связи. Вместе с тем исследование показывает, что влияние скуки на производительность может зависеть от личности работника и конкретных условий работы.
Напомним, ранее экспериментальный препарат рентосертиб, разработанный с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировал способность снижать отдельные биологические маркеры старения.