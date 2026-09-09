Скука на работе имеет неожиданный эффект: кого она заставляет работать еще лучше

Скука на работе может повышать производительность — исследование / © Associated Press

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Скука на работе не всегда приводит к потере мотивации. Для некоторых сотрудников монотонные задачи, напротив, могут стать дополнительным стимулом работать лучше и ставить перед собой более высокие стандарты.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых Университета Корвинуса и Университета Этвеша Лоранда (ELTE), сообщает издание Egeszseg Kalauz.

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Исследователи провели онлайн-опрос среди 210 работников из Венгрии, чтобы выяснить, как скука на работе, стремление к высоким результатам и личностные черты связаны между собой. Особое внимание они уделили двум типам нарциссизма — грандиозному и уязвимому.

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Грандиозный нарциссизм связывают с высокой самооценкой, уверенностью в себе и стремлением к признанию. В то же время уязвимый нарциссизм чаще сопровождается неуверенностью, повышенной чувствительностью к критике и защитным поведением.

Скука может подталкивать к высоким результатам

Изначально ученые предполагали, что монотонная работа будет снижать стремление к совершенству у людей с выраженными нарциссическими чертами. Однако результаты показали обратное: чем скучнее была работа, тем сильнее проявлялась связь между этими чертами и высокими стандартами производительности.

По словам ведущего автора исследования Лауры Янки Марот, люди по-разному реагируют на скуку. Для сотрудников, сильно ориентированных на результат, она может стать своеобразным поводом доказать, что они способны упорно работать даже над неинтересными задачами.

В то же время выраженные нарциссические черты чаще всего ассоциировались с перфекционизмом, ориентированным на высокие цели и стремление к совершенству. У людей с уязвимыми нарциссическими чертами перфекционизм в большей степени основывался на страхе допустить ошибку, подвергнуться критике или оказаться недостаточно хорошими.

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Авторы подчеркивают: результаты не свидетельствуют о том, что нарциссизм является полезной чертой для работы. Он также может сопровождаться высокомерием, чрезмерной конкуренцией и неприятием обратной связи. Вместе с тем исследование показывает, что влияние скуки на производительность может зависеть от личности работника и конкретных условий работы.

Напомним, ранее экспериментальный препарат рентосертиб, разработанный с помощью искусственного интеллекта, продемонстрировал способность снижать отдельные биологические маркеры старения.

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