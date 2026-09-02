"Доходит до абсурда": военный заявил о дефиците горючего в ВСУ

Война / © Associated Press

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В рядах Вооруженных сил Украины фиксируется нехватка горючего, из-за чего бойцам из разных бригад сократили нормы обеспечения на половину.

Об этом в своих соцсетях заявил доброволец, администратор Telegram-канала «Говорят Снайпер» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

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«В армии начался дефицит горючего. Многие военные из разных бригад жалуются на 50% урезания нормы. Все мы понимаем причину, но иногда это доходит до абсурда», — заявил «Османю

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По словам «Османа», что никаких ограничений на горюче-смазочные материалы для выполнения боевых задач не должно быть, особенно в тех частях, где стремятся и хорошо отчитаться, и пустить ресурс «на левак».

Станислав Бунятов отметил, что поэтому необходима комплексная проверка, иначе украинских военных «загоним в нищету».

«Тот, кто думает о хлебе для семьи, хорошо воевать не будет», — подытожил военный.

Напомним, украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.

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