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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Доходит до абсурда": военный заявил о дефиците горючего в ВСУ

Военный заявил о дефиците горючего в ВСУ и сокращении норм вдвое.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Война

Война / © Associated Press

В рядах Вооруженных сил Украины фиксируется нехватка горючего, из-за чего бойцам из разных бригад сократили нормы обеспечения на половину.

Об этом в своих соцсетях заявил доброволец, администратор Telegram-канала «Говорят Снайпер» Станислав Бунятов с позывным «Осман».

«В армии начался дефицит горючего. Многие военные из разных бригад жалуются на 50% урезания нормы. Все мы понимаем причину, но иногда это доходит до абсурда», — заявил «Османю

По словам «Османа», что никаких ограничений на горюче-смазочные материалы для выполнения боевых задач не должно быть, особенно в тех частях, где стремятся и хорошо отчитаться, и пустить ресурс «на левак».

Станислав Бунятов отметил, что поэтому необходима комплексная проверка, иначе украинских военных «загоним в нищету».

«Тот, кто думает о хлебе для семьи, хорошо воевать не будет», — подытожил военный.

Напомним, украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.

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