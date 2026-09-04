«Был поражен и звонил депутатам с криками»: СМИ раскрыли реакцию Зеленского на бюджетный дефицит

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский «был поражен» масштабом бюджетного дефицита после доклада премьер-министра Сергея Корецкого о состоянии государственных финансов.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

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В материале акцентируют внимание на том, что 1 сентября Верховная Рада открыла 16-ю сессию. Отмечается, парламентарии начали «с работы над законами, вписанными как маяки в разные программы международной поддержки». Это, подчеркивает УП, свидетельствует о главной проблеме — огромном дефиците бюджета.

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По данным издания Корецкий представил реальные дела финансовой ситуации в стране. По словам членов СНБО, Зеленский, был поражен, а также прямо во время заседания «с криками» звонил по телефону народным депутатам, которые «ответственны за голосование европейских и МВФовских законов».

Собеседники издания утверждают, что даже после давления со стороны Банковой парламент не смог собрать необходимое количество голосов за ряд важных законопроектов.

Автор статьи отмечает, что эта ситуация отражает нынешнее состояние украинской власти. Новый политический сезон команда Владимира Зеленского начинает несколько «разбалансированным», с «фрагментированным Советом и пока растерянным Кабмином».

Напомним, во время выступления в Верховной Раде 1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии. В частности, из-за роста расходов на оборону. Глава Кабмина заверил, что сокращение других расходов не должно повлиять на выплаты пенсий и зарплат.

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В то же время, в ближайший месяц правительство планирует провести детальный аудит потребностей Министерства обороны. В то же время, добавил премьер, правительство уже провело аудит расходов и нашло дополнительные ресурсы для армии.







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