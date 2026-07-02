Ученые назвали точную дату, когда на Земле исчезнет последнее растение

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Ученые пришли к выводу, что растительный мир на Земле способен существовать примерно 1,9 миллиарда лет. Такой прогноз был получен после моделирования будущих климатических изменений и анализа того, как рост температуры и изменение концентрации углекислого газа скажутся на жизни растений.

Об этом пишет Live Science.

Это процесс, который используют растения, водоросли и некоторые бактерии для превращения солнечного света в энергию. Этот механизм химически превращает углекислый газ и воду в сахара и кислород. Для этого необходимы как углекислый газ, так и солнечный свет.

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Однако при определенных температурах механизм фотосинтеза растений выключается. Это значит, что наконец Солнце нагреет Землю настолько, что растения больше не смогут фотосинтезировать, что, в свою очередь, приведет к разрушению целых пищевых цепей и гибели всего живого. Еще одна проблема заключается в том, что по мере того, как Солнце станет ярче, в атмосфере Земли будет меньше углекислого газа.

Ранее исследователи называли разные сроки исчезновения растительности. Одни считали, что растения могут исчезнуть уже через 100 миллионов лет, другие предполагали, что они сохранятся почти в миллиард лет. Однако специалисты Джейкоб Хакк-Миссра и Эрик Вольф из организации Blue Marble Space пришли к выводу, что при благоприятных условиях растительная биосфера может просуществовать около 1,87-1,9 миллиарда лет.

Авторы исследования отмечают, что такие расчеты основываются на ряде предположений. На дальнейшую судьбу биосферы может повлиять эволюция живых организмов, новые технологии или изменения климатических процессов. В то же время ученые не исключают, что после исчезновения растений микробная жизнь еще долго сможет сохраняться в глубинных слоях Земли.

Ранее ученые предупредили, что мир застыл на пороге масштабных экологических изменений. Дальнейшее повышение средней температуры на планете приведет к значительному учащению столь известных гидроклиматических «прыжков». Речь идет об аномальных и чрезвычайно резких переходах от экстремальных засух к разрушительным ливням и наоборот.

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