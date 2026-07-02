Почему в жару нельзя принимать холодный душ перед сном / © www.freepik.com/free-photo

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Холодный душ перед сном в жару может помешать засыпанию. Эксперт по вопросам сна рассказала, почему перед сном в жаркие дни не стоит идти под холодный душ. Такой шаг может не дать вам уснуть.

Об этом пишет Unilad.

Почему в жару перед сном не стоит идти в холодный душ

Многим кажется, что холодный душ поможет освежиться и смыть грязь после тяжелого дня, но на самом деле такой шаг может иметь противоположный эффект и лишь усложнить засыпание в жаркую ночь.

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По словам доктора Алли Гейр, консультантки по сну и респираторной медицине в лондонской больнице Royal Brompton Hospital, температура тела играет ключевую роль в процессе отдыха. Сама идея принимать душ перед сном правильна, но вода не должна быть ледяной или слишком горячей.

«Теплый, не холодный душ, примерно за час до сна, может помочь вам остыть, поскольку он расширяет кровеносные сосуды в вашей коже, благодаря чему, когда вы выйдете из душа, вы сможете эффективнее терять тепло», — отметила Гейр.

Хотя теплый душ не дает резкого ощущения прохлады, его эффект значительно продолжительнее. Теплый душ даже в жару перед сном помогает поддерживать правильную терморегуляцию всю ночь.

«Перегрев во время сна может существенно ухудшить его качество и сократить продолжительность. В частности, чрезмерная жара ночью может снизить долю глубокого сна — той стадии, благодаря которой мы просыпаемся отдохнувшими», — добавила эксперт.

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Кроме правильного душа, сомнолог рассказала о нестандартном методе борьбы с жарой ночью. Она советует перед сном одевать влажные носки, которые до этого 10 минут полежали в морозилке.

Этот лайфхак терморегуляции через стопы позволит снизить общую температуру всего организма.

В жару отекают ноги: что делать

Напомним, что летом из-за высокой температуры наши сосуды расширяются, кровь двигается медленнее, а риск отеков и тяжести в ногах существенно возрастает. Флеболог и сосудистый хирург Юрий Свидерский убежден, что профилактика гораздо эффективнее лечения, поэтому призывает поддерживать здоровье вен с помощью простых ежедневных решений.

Для этого врач рекомендует придерживаться трех основных правил: отказаться от тесной обуви или высоких каблуков, которые ухудшают венозный отток; регулярно пить воду в течение дня, чтобы кровь не густела и не повышался риск тромбов; а также регулярно давать ногам хотя бы несколько минут движения.

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Если вы долго сидите или стоите, обычные перекатывания с пятки на носок или движения стоп активизируют икроножные мышцы, которые помогают прокачивать кровь и уменьшают ее застой.

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