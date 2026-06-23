Открывать или закрывать окна в жару: эксперты дали неожиданный ответ

Жара / © Credits

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Во время сильной жары важно правильно проветривать дом. Открытые окна не всегда помогают охладить помещение – иногда они, наоборот, делают в доме еще жарче.

Об этом пишет издание Express.

Эксперты объясняют: главное правило состоит в том, чтобы сравнивать температуру на улице и внутри дома. Если в доме или квартире потеплее, чем на улице, окна стоит открыть. Если же на воздухе жарче, их лучше держать закрытыми, чтобы как можно дольше сохранить прохладу внутри.

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Лучшее время для проветривания – вечер, ночь и раннее утро, когда температура воздуха снижается. По словам специалистов, открывать окна можно примерно после 20:00, когда жара постепенно спадает.

Закрывать их советуют около 9 часов утра или раньше, если воздух на улице уже начинает быстро нагреваться. После этого лучше не впускать горячий воздух в помещение.

Специалисты также советуют создавать циркуляцию воздуха в доме. Если есть возможность, следует открывать окна в разных комнатах, чтобы образовался сквозняк и прохладный воздух проходил через все помещения.

В то же время, оставлять окна открытыми на ночь нужно с учетом безопасности. Если есть ночной замок или режим безопасного проветривания, лучше им воспользоваться. Частично приоткрытое окно не так эффективно, как полностью открыто, но все равно помогает обеспечить обмен воздухом.

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Специалист по микроклимату в помещениях доктор Бен Робертс объясняет, что перегрев жилья связан с тепловым балансом: в дом поступает слишком много тепла, но недостаточно выходит наружу.

По его словам, тепло попадает через окна, горячий воздух заходит извне, а бытовые действия – приготовление пищи, работа техники, телевизора или других приборов – дополнительно нагревают помещение.

"Многие люди открывают окна в самые жаркие часы, думая, что это помогает. На самом деле это дает противоположный эффект", - пояснил Робертс.

Эксперт советует днем держать окна закрытыми, а на солнечной стороне дома закрывать жалюзи или светлые шторы. Это помогает уменьшить нагрев комнат и дольше сохранить прохладу.

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Когда вечером температура на улице падает, окна можно открыть, чтобы выпустить накопившееся тепло и запустить более прохладный воздух внутрь.

Ранее сообщалось, что Европу накрыла экстремальная жара. В ряде стран объявили самые высокие уровни погодной опасности, а температура в ближайшие дни местами может превысить +40 °C.

Также мы писали, что когда температура за окном достигает высоких меток, холодный душ кажется самым быстрым способом спастись от жары. Однако резкое охлаждение может дать противоположный результат, ведь организм воспринимает его как стрессовую ситуацию.

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