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Перловка получится ароматной и вкусной даже без мяса: что добавить в воду во время варки
Вкусная перловка без мяса — это реально, достаточно правильно подобрать добавки во время варки.
Перловая крупа часто недооценивается из-за длительности приготовления и простого вкуса. Но при правильном подходе она может стать ароматной, нежной и вкусной даже без добавления мяса. Главный секрет — это не только сама крупа, но и то, что вы добавляете в воду во время варки. Рассказываем, какие проверенные способы помогут сделать перловку вкусной, насыщенной и аппетитной.
Как правильно подготовить перловку
Чтобы каша была мягкой и вкусной:
замочите крупу на 6 часов;
промойте несколько раз до прозрачной воды;
используйте соотношение крупы и воды 1:3 или 1:4.
Что добавить в воду, чтобы перловка была ароматной
Лавровый лист. Придает легкий пряный аромат и убирает крупяной запах, достаточно 1-2 листа на кастрюлю.
Лук — целый или обжаренный. Это один из главных секретов вкусной перловки. Можно добавить целую очищенную луковицу или слегка обжарить перед варкой. Она придает сладковатый вкус и глубокий аромат.
Морковь. Придает естественную сладость и красивый цвет. Овощ нужно нарезать большими кусками или натереть, можно немного поджарить перед добавлением.
Сливочное масло или растительное масло. Жир раскрывает вкус крупы: 2 ложки на кастрюлю придадут нежности и аромата.
Чеснок. Придает пикантность и насыщенный запах. 1-2 зубчика будет достаточно.
Соль и немного сахара. Небольшая щепотка сахара усиливает естественный вкус крупы и делает ее более нежной по вкусу.
Сухие травы и специи. Для более выразительного аромата можно добавить черный перец горошком, чабрец, укроп — семена или сушеный, паприку.
Маленький кулинарный секрет. Чтобы перловка была особенно вкусной после варки, дайте ей настояться 20 минут под крышкой, добавьте кусочек масла уже в готовую кашу.