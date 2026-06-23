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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
355
Время на прочтение
2 мин

Перловка получится ароматной и вкусной даже без мяса: что добавить в воду во время варки

Вкусная перловка без мяса — это реально, достаточно правильно подобрать добавки во время варки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Как правильно варить перловку

Как правильно варить перловку / © pixabay.com

Перловая крупа часто недооценивается из-за длительности приготовления и простого вкуса. Но при правильном подходе она может стать ароматной, нежной и вкусной даже без добавления мяса. Главный секрет — это не только сама крупа, но и то, что вы добавляете в воду во время варки. Рассказываем, какие проверенные способы помогут сделать перловку вкусной, насыщенной и аппетитной.

Как правильно подготовить перловку

Чтобы каша была мягкой и вкусной:

  • замочите крупу на 6 часов;

  • промойте несколько раз до прозрачной воды;

  • используйте соотношение крупы и воды 1:3 или 1:4.

Что добавить в воду, чтобы перловка была ароматной

  1. Лавровый лист. Придает легкий пряный аромат и убирает крупяной запах, достаточно 1-2 листа на кастрюлю.

  2. Лук — целый или обжаренный. Это один из главных секретов вкусной перловки. Можно добавить целую очищенную луковицу или слегка обжарить перед варкой. Она придает сладковатый вкус и глубокий аромат.

  3. Морковь. Придает естественную сладость и красивый цвет. Овощ нужно нарезать большими кусками или натереть, можно немного поджарить перед добавлением.

  4. Сливочное масло или растительное масло. Жир раскрывает вкус крупы: 2 ложки на кастрюлю придадут нежности и аромата.

  5. Чеснок. Придает пикантность и насыщенный запах. 1-2 зубчика будет достаточно.

  6. Соль и немного сахара. Небольшая щепотка сахара усиливает естественный вкус крупы и делает ее более нежной по вкусу.

  7. Сухие травы и специи. Для более выразительного аромата можно добавить черный перец горошком, чабрец, укроп — семена или сушеный, паприку.

  8. Маленький кулинарный секрет. Чтобы перловка была особенно вкусной после варки, дайте ей настояться 20 минут под крышкой, добавьте кусочек масла уже в готовую кашу.

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Дата публикации
Количество просмотров
355
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