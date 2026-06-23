Певица Lama призналась, как относится к 18-летней разнице в возрасте с возлюбленным и почему не хочет замуж

Певица Lama / © instagram.com/lamaukraine

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Украинская певица Lama, настоящее имя которой Наталья Дзенькив, честно призналась, как относится к 18-летней разнице в возрасте с избранником и почему не хочет выходить замуж.

Артистка уже долгое время находится в отношениях с мужчиной, по имени Роман. Избранник младше исполнительницы на 18 лет. Певица на проекте «Наодинці з Гламуром» честно признается, что ее это совсем не смущает. Более того, артистке даже нравится это. По словам Lama, у ее возлюбленного молодая энергия. Рядом с ним она чувствует себя гораздо лучше и сама выглядит моложе.

«Вообще, я советую всем женщинам иметь таких мужчин, моложе себя. Женщина сама начинает выглядеть моложе с таким мужчиной, потому что там правильная молодая энергия, и ты тогда не чувствуешь вот этой депрессии. Я сталкивалась с мужчинами, которые после 40 — у них уже все пропало, они в депрессии, они тебя присадят на ту депрессию, тебе будет плохо. Я поняла, чтобы выглядеть хорошо, чтобы все было классно, лучше, чтобы мужчина был все же младше», — говорит певица Анне Севастьяновой.

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Певица Lama с избранником / © instagram.com/lamaukraine

Хотя исполнительница уже долгое время в отношениях, замуж не торопится. Артистка честно говорит, что для нее штамп в паспорте не является чем-то важным. Более того, по словам Lama, брак никоим образом не влияет на отношения.

«Нет нужды в этом. Я поняла, что отношения — это не штамп в паспорте, он ничего не меняет. Если человек плохой с самого начала, штамп в паспорте не изменит этого. Он как был плох, то будет плох. Если человек ответственный, взрослый, сформированный, то он будет всегда к тебе относиться, как к своей жене», — делится артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Я думала мама мене ментально РОЗІРВЕ" Матвієнко, ТОПОЛЯ та LAMA зацікавили ЗІЗНАННЯМИ

Напомним, недавно певица Мария Бурмака откровенно заговорила о новых отношениях. Артистка также призналась, планирует ли выходить замуж за избранника.

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