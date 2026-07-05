Горбачева после развода с Никитиным ответила на упреки об их отношениях: "Какая я была ограничена"

Ольга Горбачева и Юрий Никитин / © instagram.com/gorbachovaolga

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Украинская певица и блогер Ольга Горбачева после недавнего признания о подарке от бывшего мужа, продюсера Юрия Никитина, ответила на критику в Сети.

Так, на днях артистка рассказала, что даже после официального разрыва получила от экс-избранника букет цветов в день годовщины их бывшего брака. Такой поступок Никитина вызвал бурные обсуждения среди подписчиков. Пока одни восхищались цивилизованными отношениями экс-супруги, другие оставляли довольно резкие комментарии.

В частности, одна из пользователей резко написала, что паре якобы «не помогли ни вышиванка, ни обряды». Горбачева не промолчала и ответила с иронией.

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«Стигма общества: развод — это поражение! Я тоже так думала 17 лет тому назад. Какая я была ограничена», — написала экс-жена продюсера.

Сторис Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

После этого Ольга поделилась своими размышлениями о завершении отношений. По ее словам, само общество навязало людям убеждение, что развод обязательно означает неудачу, хотя на самом деле все зависит от обстоятельств и причин такого решения.

«Развод кажется поражением, когда решение принимается из-за боли. И даже в этих случаях я не встречала женщины, которой бы не стало лучше этого решения. Развод кажется поражением, потому что нам сказали, что это поражение. Когда мысль повторяется 100 раз, она становится нашим верованием. Поражение прожить жизнь в соответствии с чужими верованиями», — отметила Горбачева.

Сторис Ольги Горбачевой / © instagram.com/gorbachovaolga

Несмотря на развод Ольга Горбачева и Юрий Никитин сохранили теплые отношения. Бывшие супруги продолжают вместе воспитывать дочерей, поддерживать друг друга и не скрывают, что между ними остались взаимное уважение и дружба.

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