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ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті
Протикорабельна ракета Harpoon перебуває на озброєнні ВМС ЗСУ від 2022 року, але ця інформація була засекречена.
Протикорабельна ракета Harpoon вже чимало часу перебуває на озброєнні ВМС ЗСУ і нищила російські кораблі. Україна отримала варіант пускової, встановленої у морському контейнері та з чотирма транспортно-пусковими установками.
Про це повідомляє Defence Express.
Хоча передавання цих установок Україні було підтверджено навесні 2022 року, а влітку офіційно заявлялося про те, що Harpoon в Україні стали на чергуванні, досі вигляд пускової цих комплексів, які перебувають на озброєнні ВМС ЗСУ, був таємницею.
Довідка
Протикорабельна ракета Harpoon є однією з найпоширеніших і найвідоміших у світі. Виробник ракет Harpoon — підрозділ американської компанії Boeing під назвою Boeing Defense, Space & Security, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
Ракети Harpoon перебувають на озброєнні від 1977 року.
Базові варіанти ракети:
AGM-84 — для пуску з літаків
RGM-84 — для пуску з надводних кораблів та наземних установок
UGM-84 — для пуску з підводних човнів
Довжина ракети — 4,63 м / 3,85 м (версія для літаків), діаметр — 34,29 см, розмах крил — 91 см, вага — 680,4 кг / 526,2 кг (версія для літаків), вага бойової частини — 221 кг, дальність — понад 124 км.
Нагадаємо, Україна успішно здійснила випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.