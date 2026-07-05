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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
299
Час на прочитання
1 хв

ЗСУ показали пускову установку Harpoon, яку тримали у секреті

Протикорабельна ракета Harpoon перебуває на озброєнні ВМС ЗСУ від 2022 року, але ця інформація була засекречена.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пускова ПКР Harpoon на озброєнні ВМС ЗСУ

Пускова ПКР Harpoon на озброєнні ВМС ЗСУ / © Defense Express

Протикорабельна ракета Harpoon вже чимало часу перебуває на озброєнні ВМС ЗСУ і нищила російські кораблі. Україна отримала варіант пускової, встановленої у морському контейнері та з чотирма транспортно-пусковими установками.

Про це повідомляє Defence Express.

Хоча передавання цих установок Україні було підтверджено навесні 2022 року, а влітку офіційно заявлялося про те, що Harpoon в Україні стали на чергуванні, досі вигляд пускової цих комплексів, які перебувають на озброєнні ВМС ЗСУ, був таємницею.

Довідка

Протикорабельна ракета Harpoon є однією з найпоширеніших і найвідоміших у світі. Виробник ракет Harpoon — підрозділ американської компанії Boeing під назвою Boeing Defense, Space & Security, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Ракети Harpoon перебувають на озброєнні від 1977 року.

Базові варіанти ракети:

  • AGM-84 — для пуску з літаків

  • RGM-84 — для пуску з надводних кораблів та наземних установок

  • UGM-84 — для пуску з підводних човнів

Довжина ракети — 4,63 м / 3,85 м (версія для літаків), діаметр — 34,29 см, розмах крил — 91 см, вага — 680,4 кг / 526,2 кг (версія для літаків), вага бойової частини — 221 кг, дальність — понад 124 км.

Нагадаємо, Україна успішно здійснила випробування власної зенітної ракети, призначеної для боротьби з балістичними цілями. Наразі виріб перебуває у стані готовності до виконання завдань.

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Дата публікації
Кількість переглядів
299
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