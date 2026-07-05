Злива пошкодила Національне військове кладовище: що сталося з могилами героїв

Національне військове кладовище

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Негода на Київщині спричинила масштабні руйнування на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК). Злива розмила насипні дороги, пошкодила асфальтне покриття, а безпосередньо в зоні поховань утворилися глибокі провали ґрунту.

Про це повідомив Київський еколого-культурний центр.

На Національному військовому меморіальному кладовищі розмило дороги та утворилися провали

Перші повідомлення про наслідки сильних опадів оприлюднив Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) увечері 3 липня. За даними екологів, інфраструктура сектору не витримала першого серйозного природного випробування.

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Потоки води змили насипний шар землі, яким штучно вирівнювали та підіймали ділянку, і понесли його вниз разом із селевими масами.

«Тепер видно ще одну небезпечну деталь — значні провали утворилися безпосередньо в зоні поховань. Саме тому, ймовірно, після зливи територію поспіхом закрили, а робочі метушилися біля могил: провали довелося терміново засипати», — пишуть у КЕКЦ.

Потоки води із зони будівництва та поховань несуть усе вниз — у напрямку селища Віта-Поштова та далі. Саме про такі ризики місцеві жителі, гідрологи й екологи попереджали раніше.

Наступного дня ситуація погіршилася — значні руйнування зафіксували вже безпосередньо на ділянках, де покояться полеглі захисники. Головною причиною інциденту фахівці організації називають критичні прорахунки у проєктуванні систем дренажу та водовідведення.

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«Після аномальних опадів, зафіксованих на Київщині, на окремих місцях нещодавніх поховань, здійснених протягом останніх одного-двох місяців, було зафіксовано природне просідання ґрунту. Такий процес є природним після традиційних поховань і відбувається на всіх кладовищах. Ідеться саме про природне ущільнення ґрунту в місцях поховань, а не про розмивання могил чи вплив ґрунтових вод», — пишуть тим часом на сторінці НВМК.

Що відомо про проєкт

Національне військове меморіальне кладовище офіційно розпочало роботу в серпні 2025 року, коли там відбулися перші траурні церемонії. До кінця вересня минулого року на території меморіалу вшанували та поховали 108 українських військовослужбовців.

Проєкт від самого початку супроводжувався низкою гучних скандалів і критики. Екологи та місцеві жителі неодноразово наголошували на непридатності обраної локації через високий рівень залягання ґрунтових вод.

Окрім того, журналістські розслідування виявили зв’язки компаній-підрядників будівництва із підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.

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Земельний конфлікт навколо будівництва переріс у тривалий судовий процес. Громадська організація «Мархалівка. Підтримка» звернулася до суду з вимогою скасувати пункти розпорядження Київської обласної військової адміністрації щодо передачі цієї землі у постійне користування держустанови.

У підсумку Верховний Суд ухвалив рішення на користь активістів і скасував акти КОВА. Такий вердикт викликав обурення серед багатьох українських військових та підрозділів, які назвали судову постанову зазіханням на пам’ять загиблих побратимів.

Утім, адміністрація НВМК заявила, що вже наявні могили героїв ніхто не чіпатиме, а рішення Верховного Суду «не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища».

Національне військове меморіальне кладовище: останні новини

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва ДУ «Національне військове меморіальне кладовище» (НВМК). Перевірка стосується можливого неправомірного бронювання працівників, що викликало значний суспільний резонанс.

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На тлі скандалу провідний фахівець установи Володимир Петров, який мав бронювання до 21 січня 2026 року, подав заяву та був звільнений за власним бажанням 20 січня. Нардеп Ярослав Железняк, чия команда провела розслідування, заявив, що директор установи також має понести відповідальність за фейкове бронювання та розтрату держкоштів.

Голова Мінветеранів Наталія Калмикова наголосила на неприпустимості дій, які дискредитують памʼять полеглих воїнів або підривають довіру до держінституцій.

Для запобігання подібним ситуаціям міністерство впроваджує додатковий моніторинг кадрових рішень у підпорядкованих установах.

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