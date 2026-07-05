Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 6-7 июля

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна в эти дни — 6 и 7 июля?

Луна рассказывает

22-й лунный день, который продлится двое календарных суток, — время, когда нельзя ничего разрушать. Рано или поздно за такой поступок придется отвечать, поэтому желательно сосредоточиться на созидательных процессах — благо, на календаре начало рабочей недели. Любая деятельность — в особенности творческая — будет вознаграждена по достоинству во всех отношениях — и моральном, и материальном.

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Луна рекомендует

Секрет профессионального успеха в эти дни — планомерное и поступательное движение от простого к сложному и от второстепенного к важному, только в таком случае удастся сделать запланированный максимум, обеспечив должное качество. Быстрого эффекта от всего, что мы в это время сделаем, ждать не стоит — его не будет, поэтому нужно позволить событиям развиваться так, как им положено, а к какому результату это приведет, станет понятно позднее.

Луна предостерегает

Не стоит отказывать человеку, который обратится к нам за помощью: возможно, в скором времени он сможет оказать ответную слугу, так что можно считать это взаимовыгодным обменом. Прежде чем сказать в лицо кому-то из окружающих то, что мы считаем правдой, желательно подумать, действительно ли она таковой является или мы пытаемся выдать за истину собственное — субъективное — мнение.

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