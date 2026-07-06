Три знака Зодиака, которым в эти дни нельзя ни с кем делиться своими планами

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Нельзя также делиться с кем-либо своими профессиональными планами — в противном случае не стоит удивляться тому, что их не удастся осуществить.

В эти дни, 6 и 7 июля, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно противопоказан.

Овен

Овны, есть за ними такой грешок, любят прихвастнуть как существующими, так и неосуществленными достижениями, но при этом, поскольку порчу как явление еще никто не отменял, они умудряются сглазить даже то, что хотят получить, и оказаться, что называется, у разбитого корыта.

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Стрелец

Стрельцам крайне трудно удержать язык за зубами — любой секрет буквально распирает их изнутри, поэтому они доверяют его человеку, который попадается им под руку. Болтливость играет с ними злую шутку: энергия, необходимая для осуществления важного проекта, уходит впустую.

Рыбы

Рыбы любят мечтать и часто привлекают к этому процессу других людей, которым могут и сами не знать о том, что обладают недобрым глазом. Они умудряются сглазить представителей знака, так что им в таких случаях нужно меньше говорить и больше помалкивать.

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