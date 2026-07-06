- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 111
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым в эти дни нельзя ни с кем делиться своими планами
22-й лунный день, который продлится двое календарных суток, время, когда, не стоит эмоционально реагировать на чужие слова и поступки, даже если будет казаться, что они переступают все границы приличий.
Нельзя также делиться с кем-либо своими профессиональными планами — в противном случае не стоит удивляться тому, что их не удастся осуществить.
В эти дни, 6 и 7 июля, делиться с окружающими своими планами не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такой поступок особенно противопоказан.
Овен
Овны, есть за ними такой грешок, любят прихвастнуть как существующими, так и неосуществленными достижениями, но при этом, поскольку порчу как явление еще никто не отменял, они умудряются сглазить даже то, что хотят получить, и оказаться, что называется, у разбитого корыта.
Стрелец
Стрельцам крайне трудно удержать язык за зубами — любой секрет буквально распирает их изнутри, поэтому они доверяют его человеку, который попадается им под руку. Болтливость играет с ними злую шутку: энергия, необходимая для осуществления важного проекта, уходит впустую.
Рыбы
Рыбы любят мечтать и часто привлекают к этому процессу других людей, которым могут и сами не знать о том, что обладают недобрым глазом. Они умудряются сглазить представителей знака, так что им в таких случаях нужно меньше говорить и больше помалкивать.
Читайте также:
Хирон в Тельце с 20 июня 2026 до 5 мая 2034 года: что нас ждет в это время
Юпитер во Льве с 30 июня 2026 до 26 июля 2027 года: что нас ждет в это время