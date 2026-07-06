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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не прийдуть на допомогу, скільки б ми не просили
Допомога — кому частіше, а кому рідше — потрібна кожному з нас, і іноді нам доводиться про неї просити.
Щоправда, ми не завжди її отримуємо — трапляється, що ми залишаємося наодинці зі своєю проблемою, оскільки люди, до яких ми звертаємося по допомогу, відмовляють нам у ній.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не прийдуть на допомогу, скільки б ми їх про це не просили.
Лев
Леви найчастіше не заглиблюються у проблеми інших людей — вони надто зосереджені на своїх власних. Ні, їх не можна назвати байдужими: дізнавшись про те, що комусь нелегко, вони вислухають і навіть співчуватимуть, але, найімовірніше, нічого не робитимуть — вони не вважають за потрібне витрачати час на чуже життя.
Овен
Овнам важко зосередитися на якійсь справі чи питанні протягом тривалого часу, незалежно від того, чого — чи кого — це стосується, вони дуже швидко втрачають до цього інтерес. Саме тому, якщо вони не надали допомогу одразу, через день до них за нею вже можна й не звертатися — це вже не становить для них жодного інтересу.
Козоріг
Козороги не допомагають іншим не через душевну черствість чи емоційну скупість, а, як би дивно це не звучало, з благих намірів. Вони переконані, що кожна людина має сама вирішувати свої проблеми, інакше вона постійно впадатиме в паніку та істерику саме тоді, коли потрібно діяти.
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