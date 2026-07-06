Астрологічний прогноз на 6–7 липня

Сувій / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, — це час, коли нові знання засвоюються особливо добре, тому бажано присвятити його навчанню.

Символ дня: сувій.

Реклама

Стихія дня: дерево.

Щасливий колір дня: червоний, багряний.

Щасливі камені дня: блакитний агат, блакитний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: крижі, куприк.

Реклама

Хвороби дня: хвороби, що виникли в цей час, розвиваються швидко і можуть легко перейти у хронічну стадію, тому легковажність щодо них неприпустима.

Харчування дня: слід відмовитися від шкідливих — насамперед м’ясних, жирних і смажених — продуктів, замінивши їх овочами та зеленню.

Стрижка дня: бажано перенести стрижку на інший час.

Дачні роботи дня: ці дні сприятливі для будь-яких садово-городніх робіт.

Реклама

Магія та містика дня: у пошуках відповіді на важливе питання можна вивчати духовні та езотеричні праці.

Денні сни: сни цього часу дають нам нові знання як про нас самих, так і про життя загалом.

Табу дня: не можна розголошувати чужі таємниці та секрети.

Цитата дня: «Смерть — не найбільша втрата в житті. Найбільша втрата — це те, що вмирає в нас, поки ми ще живі» (Тупак Шакур).

Реклама

Читайте також:

Новини партнерів