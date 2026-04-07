Работники гостиниц назвали самые отвратительные вещи, оставленные гостями

Сотрудники гостиниц рассказали о самых плохих вещах, которые они видели среди вещей, оставленных гостями.

Конечно, в спешке, покидая временное жилье, довольно часто случается оставить в гостиничном номере какие-то вещи, чаще всего это носки, футболка и шлепки.

Однако, как свидетельствует тема на Reddit, сотрудники гостиниц вынуждены иметь дело с множеством нежелательных вещей в номерах, некоторые из которых действительно отвратительны.

К сожалению, для работников отеля это становится достаточно неприятным опытом, и некоторые из них поделились своими ужасающими историями в социальных сетях.

Маршмэллоу

Пользователь Reddit объяснил, что благодаря «маршмэллоу-пистолетам» это липкое лакомство было разбросано повсюду.

Он написал: «Однажды меня вызывали в номер, потому что уборщицы и горничные не имели представления, что с ним делать. Я зашел и увидел белые пятна по всему: на стенах, плоском телевизоре, обивке, ковре, стекле в рамах для фотографий, потолке, изголовьях кроватей... Я был так же смущен, как и мои коллеги, и смотрел с открытым ртом, пока мой мозг пытался понять, на что я, черт возьми, смотрю и как, черт возьми, мы это уберем. Некоторые состоятельные родители позволили своей дочери-подростку и ее лучшим подругам переночевать в номере в честь ее дня рождения. Девушка и ее подруги принесли с собой «маршмэллоу-пистолеты» и расстреляли сладости по всей комнате».

В конце концов гостям выставили счет за номер, а родители, как сообщается, были «ужасаны» произошедшим.

Судя по всему, нескольким горничным понадобился целый день, чтобы убрать весь беспорядок.

Моча

Да, пожалуй, одна из самых отвратительных вещей в этом списке, с которой персонал отеля не должен иметь дело.

Сотрудник гостиницы объяснил: «В гостиничном номере все постельное белье и все полотенца были пропитаны мочой. Все пришлось выкинуть. Номер пришлось изъять из бронирования на несколько дней, чтобы снова убрать его».

Фекалии

Пожалуй, это еще отвратительнее мочи: один работник гостиницы рассказал, как однажды нашел чашку, полную фекалий.

«Я нашел чашку, полную дерьма. Настоящего кала, когда работал в службе уборки номеров. Мне кажется, что пока тебе не приходилось так утилизировать «подарок» от чьего-то парня, ты не видел одной из самых плохих сторон этой работы», — заявил работник гостиницы.

Брауни с каннабисом

Один мужчина написал, что коллега его жены нашла брауни в номере, который она убирала и решила их съесть.

Но можно сказать, что все закончилось не очень хорошо.

"Одна из коллег моей жены нашла тарелку с домашними брауни и съела несколько штук", - написал пользователь соцсети. «Оказалось, что это были съедобные продукты с марихуаной! Она никогда раньше не употребляла марихуану ни в каком виде, а потом оказалась на кровати, медленно рассказывая, что думала, будто умерла, и им пришлось вызвать скорую!».

