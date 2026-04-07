Туриста более 100 раз ужалили пчелы: его эвакуировали вертолетом (фото)

Реклама

В США турист оказался в критическом состоянии после нападения пчел во время похода — мужчину пришлось срочно эвакуировать из горной местности вертолетом.

Инцидент произошел у вершины Лукаут-Маунтин в городе Феникс. По данным Пожарной службы Феникса, мужчина отправился в поход в субботу утром, когда на него внезапно напал рой пчел.

Пострадавший сообщил спасателям, что получил более 100 ужалений. Из-за тяжелого состояния он не смог самостоятельно спуститься с горы.

Реклама

Спасательная операция оказалась сложной: мужчину подняли с помощью вертолета, после чего передали медикам. Его госпитализировали в критическом состоянии.

Спасение туриста / Фото: Phoenix Fire Department

После инцидента Пожарная служба Феникса обратилась к туристам с предупреждением о потенциальной опасности. Спасатели призывают избегать мест с активными ульями и быть особенно аккуратными во время походов.

Специалисты также советуют не использовать парфюмерию или ароматизированные средства на природе, поскольку они могут привлекать насекомых. Кроме того, следует выбирать светлую одежду — она менее провоцирует агрессивную реакцию пчел.

При нападении рекомендуется немедленно покинуть место, быстро убегать и защищать голову и лицо.

Реклама

