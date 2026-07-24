Не 100 и даже не 120 лет: ученые вычислили шокирующий предел человеческой жизни

Ученые нашли ограничение продолжительности жизни в генах человека

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Исследователи выяснили, что главной неотвратимой причиной естественного старения и смерти является постепенное накопление соматических мутаций в ДНК во время деления клеток. Даже если медицина будущего сможет справиться со всеми другими болезнями, именно эти крошечные генетические ошибки установят окончательный лимит для человеческого долголетия.

Об этом пишет Metro.

Соматические мутации как предел жизни

Как объясняют исследователи, с возрастом в нашем организме неизбежно накапливаются случайные ошибки в ДНК, возникающие каждый раз во время клеточного деления. Большинство из этих мелких изменений абсолютно безвредны, однако со временем их огромное количество начинает существенно нарушать нормальное функционирование организма.

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В конце концов, такой сбой приводит к постепенному отказу внутренних органов, а в некоторых случаях эти мутации способны спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

«Наша модель оценивает, как этот процесс влияет на продолжительность жизни, медленно истощая клетки в тканях», — пояснили исследователи.

Теоретический максимум долголетия

Чтобы найти абсолютный предел, ученые создали специальную математическую модель старения человека, которая базируется исключительно на влиянии соматических мутаций. Ученые предположили фантастический сценарий, при котором передовая медицина научилась лечить все остальные возрастные изменения и болезни.

"Если медицина сможет лечить все, кроме этих соматических мутаций, средняя продолжительность жизни будет колебаться от 146 до 194 лет, в зависимости от точной модели", - отметили исследователи.

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Возможно ли реальное омоложение

К сожалению, добиться такого поразительного возраста в ближайшее время не удастся, поскольку разные органы нашего тела обладают неодинаковой способностью противостоять старению. Если клетки кожи и печени постоянно обновляются и могут работать дольше, то клетки мозга и сердца в большинстве своем незаменимы и будут продолжать накапливать фатальные мутации.

Эти выводы могут стать настоящим разочарованием для искателей вечной молодости, таких как американский миллиардер Брайан Джонсон. Предприниматель тратит миллионы долларов на экстравагантные методики антистарения в надежде вернуть своему организму биологические показатели восемнадцатилетнего юноши.

В то же время, американская компания Life Biosciences недавно получила первое в истории разрешение от управления FDA на проведение испытаний по омоложению на людях. Их новаторская терапия направлена на восстановление поврежденного зрительного нерва, возникающего из-за глаукомы и других возрастных проблем.

Эксперты считают это исследование уникальной возможностью проверить, способна ли подобная терапия омоложения эффективно вернуть разрушительные последствия возрастных заболеваний.

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Напомним, ученые обнаружили редкую генетическую болезнь, из-за которой люди стареют гораздо быстрее. Это исследование впервые показало, как «биологические часы» в нашей ДНК влияют на появление старческих болезней . Поэтому в будущем может быть найден способ влиять на старение человека.

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