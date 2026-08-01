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- Украина
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Взрывы на военном полигоне под Хмельницким: спасатели обратились к жителям
После взрывов на полигоне людей призывали соблюдать осторожность.
Накануне днем возле Хмельницкого произошли взрывы на военном полигоне и продолжалась детонация. В обществе продолжаются работы по ликвидации последствий. Жителей просят не приближаться к месту происшествия
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«В связи с чрезвычайным событием, которое произошло в Хмельницкой территориальной общине на территории полигона, продолжаются работы по ликвидации последствий», — говорится в сообщении.
Пиротехники совместно с стражами порядка и медиками обследуют прилегающую территорию, а также двор домохозяйств, чтобы выявить и изъять возможные взрывоопасные предметы.
Отдельно спасатели обратились к местным жителям. Людей призывают не приближаться к месту происшествия и не мешать работе экстренных служб.
«В случае обнаружения подозрительных предметов необходимо отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и сообщить о находке по номерам 101 или 102», — подчеркивают спасатели.
Происшествие возле Хмельницкого
Днем 31 июля Хмельницкий разрывал мощные взрывы. Тревогу в регионе не объявляли. Стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией.
В Командовании подчеркнули, что обстоятельства и причины инцидента устанавливаются. Более подробную информацию обнародуют после завершения первоочередных мероприятий.
В Офисе генерального прокурора сообщили, что ранения разной степени тяжести получили четверо военнослужащих. С несколькими военными, находившимися на месте происшествия, нет связи.