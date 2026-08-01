Весенняя выставка Института костюма в Мет в 2027 году будет посвящена Джону Гальяно

Джон Гальяно / © Associated Press

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Метрополитен-музей объявил, что весенняя выставка Института костюма в 2027 году будет посвящена дизайнеру Джону Гальяно и станет первой крупной музейной выставкой, посвященной его сорокалетней карьере.

Как сообщает Fashionista, он стал лишь третьим из ныне живущих дизайнеров, чья персональная выставка состоится после выставки Ива Сен-Лорана в 1983 году и Рэя Кавакубо в 2017 году.

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Выставка под названием «Джон Гальяно: Горизонты» будет открыта с 9 мая 2027 года по 9 января 2028 года в галерее Great Hall в галереях Condé M. Nast на Пятой авеню в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Опираясь на коллекции Института костюма — крупнейшей в мире коллекции работ Гальяно — выставка охватит его знаковую выпускную коллекцию Central Saint Martins 1984 года, его одноименный бренд и работу в Givenchy, Christian Dior и Maison Margiela, кульминацией которой станет его знаменитая коллекция Artisanal весны 2024 года для последнего.

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Что интересно, наряду с творческими достижениями Гальяно, выставка также затронет тему его «антисемитского, расистского и антиазиатского поведения в 2010 и 2011 годах». Как известно, это привело к его увольнению из Christian Dior и одноименного бренда, а также к осуждению парижским судом за публичные оскорбления на почве расы, религии, этнической принадлежности или происхождения.

Выставка будет разделена на три раздела, организованных Эндрю Болтоном, куратором Института костюма: «Ориентиры», «Горизонты» и «Атлас трансформации». На протяжении всей экспозиции она будет связывать его карьеру с историческими событиями, рассмотрит его проступки и лечение зависимости от психоактивных веществ, покажет источники его творческого вдохновения и проследит его творческий процесс от воображения до материальной формы.

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