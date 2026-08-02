Украинку ударили сзади посреди польской Гдыни: пострадавшая впервые рассказала о нападении

Флаги Украины и Польши / © Getty Images

Реклама

Украинка Алла Кондратенко, подвергшаяся нападению в польской Гдыне, впервые после инцидента лично рассказала о своем состоянии и ходе расследования. По ее словам, правоохранители задержали 76-летнего гражданина Польши, которого она узнала как нападающего.

Видеообращение женщина опубликовала в Instagram.

Реклама

Что известно о нападении

По словам Кондратенко, нападение произошло 30 июля около 15:30. Муж подошел к ней сзади и ударил неизвестным предметом. Пострадавшая предполагает, что это могла быть трость.

Реклама

На место происшествия прибыли полиция и бригада скорой помощи. Из-за пережитого стресса украинка несколько дней не выходила на связь и не комментировала инцидент.

«Пока чувствую себя хорошо, если сравнивать с тем, как было сразу после нападения. Очень сильно болит голова, особенно место ушиба. Мне наложили швы, сделали компьютерную томографию. Слава Богу, сотрясения мозга нет, как и внутренних кровоизлияний», — рассказала она.

Кондратенко призналась, что до сих пор не может полностью осознать произошедшее. По ее словам, она живет в Гдыне уже пять лет и постоянно ходила по дороге, где произошло нападение.

Женщина также поблагодарила всех, кто поддерживал ее сообщениями, телефонными звонками и соболезнованиями.

Реклама

Подозреваемый был задержан

По словам пострадавшей, 1 августа польские милиционеры задержали 76-летнего гражданина Польши. Кондратенко приняла участие в процедуре опознания и подтвердила, что именно этот человек, по его утверждению, напал на него.

«Я подтвердила, что это именно он. Далее продолжаются следственные действия. Не могу разглашать больше информации, чтобы не мешать работе полиции и прокуратуры», — отметила украинка.

Она также сообщила, что поддерживает связь с консулом Украины и в дальнейшем будет пытаться информировать о своем состоянии и ходе расследования.

Ранее мы писали о том, что в польском городе Гдыня неизвестный жестоко напал на 40-летнюю гражданку Украины. Женщину дважды ударили по голове деревянной палкой, после чего нападавший скрылся. Полиция проводит масштабное расследование и разыскивает нападающего. Инцидент произошел 30 июля около 15:30 на лестнице на улице Железная в Гдыне. По предварительным данным, неизвестный мужчина подошел к женщине сзади и дважды нанес ей удары деревянной палкой по затылку. После этого нападавший сразу скрылся в неизвестном направлении.

Реклама

Новости партнеров