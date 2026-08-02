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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
366
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Провел в коме девять лет: в Италии скончался мальчик после отравления сыром

Четырёхлетний мальчик съел кусок сыра из сырого молока, в результате чего впал в кому на целых девять лет и умер.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Творог

Творог

В Италии скончался мальчик, находившийся в коме девять лет из-за тяжелого отравления.

Трагический случай произошёл ещё в 2017 году, однако после многих лет борьбы за жизнь сердце ребёнка остановилось, об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

Трагический случай произошел из-за употребления сыра из непастеризованного молока: четырехлетний мальчик заразился бактерией Escherichia coli. Вскоре после этого состояние ребенка резко ухудшилось — у него развился гемолитико-уремический синдром (ГУС). Это редкое и опасное для жизни осложнение, возникающее из-за определенных штаммов кишечной палочки, вырабатывающих шига-токсин. Мальчик впал в кому и умер, пробыв в бессознательном состоянии 9 лет.

Как правило, инфекция Escherichia coli проявляется спазмами в животе, повышенной температурой, рвотой и диареей с примесями крови. Большинство людей выздоравливают за несколько дней, однако у детей и пожилых людей могут возникать тяжелые осложнения.

Чаще всего именно малыши страдают от ГУС, который поражает почки, кроветворную систему и другие внутренние органы, что требует немедленной госпитализации и интенсивной терапии.

Медики отмечают, что молочные продукты из сырого молока значительно опаснее пастеризованных, поскольку без термической обработки в них сохраняются болезнетворные бактерии. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют полностью исключить непастеризованную продукцию из рациона маленьких детей, беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Напомним, что после поездки в Индию 42-летняя женщина едва не погибла из-за нейроцистицеркоза — врачи обнаружили в её мозге 38 личинок свиного цепня, а первым тревожным сигналом стал метровый ленточный червь, которого она заметила в туалете через три года после возвращения.

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Дата публикации
Количество просмотров
366
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