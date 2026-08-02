Провів у комі дев’ять років: в Італії помер хлопчик після отруєння сиром

Творог

Реклама

В Італії помер хлопчик, який був у комі дев’ять років через важке отруєння.

Трагічний випадок стався ще у 2017 році, однак після багатьох років боротьби за життя серце дитини зупинилося, про це пише видання Egeszseg Kalauz.

Реклама

Трагічний випадок стався через вживання сиру з непастеризованого молока: чотирирічний хлопчик заразився бактерією Escherichia coli. Невдовзі після цього стан дитини стрімко погіршився — у неї розвинувся гемолітико-уремічний синдром (ГУС). Це рідкісне й небезпечне для життя ускладнення, яке виникає через певні штами кишкової палички, що виробляють шига-токсин. Хлопчик впав у кому й помер, провівши у безсвідомому стані 9 років.

Реклама

Загалом інфекція Escherichia coli проявляється судомами в животі, підвищеною температурою, блюванням та діареєю з домішками крові. Більшість людей одужують за кілька днів, однак у дітей та літніх людей можуть виникати важкі ускладнення.

Найчастіше саме малюки страждають від ГУС, який вражає нирки, кровотворну систему та інші внутрішні органи, вимагаючи негайної госпіталізації та інтенсивної терапії.

Медики наголошують, що молочні продукти з сирого молока значно небезпечніші за пастеризовані, оскільки без термічної обробки в них виживають хвороботворні бактерії. Через це фахівці наполегливо радять повністю виключити непастеризовану продукцію з раціону малих дітей, вагітних жінок, літніх людей та осіб із ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, після подорожі до Індії 42-річна жінка ледь не загинула через нейроцистицеркоз — лікарі виявили в її мозку 38 личинок свинячого ціп’яка, а першим тривожним дзвінком став метровий стрічковий черв’як, якого вона помітила в туалеті через три роки після повернення.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів