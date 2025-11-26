Пресс-секретарь Трампа оказалась в центре скандала из-за родственницы

Кэролайн Ливитт / © Associated Press

Дальняя родственница пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт была задержана сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), поскольку она оказалась нелегальным мигрантом.

Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным источников, речь идет о Бруне Каролине Феррейре, которая является матерью племянника Ливитт. Представитель Министерства внутренней безопасности США назвал ее «виновной в совершении преступления нелегальной мигранткой из Бразилии», которая просрочила свою туристическую визу еще в июне 1999 года.

В настоящее время Феррейра, еще ребенком попавшая в США, находится в центре ICE в штате Луизиана. Источники NBC уточнили, что племянник Ливитт, имя которого не называется, с самого рождения живет со своим отцом в штате Нью-Гэмпшир, а с матерью он никогда не жил и много лет не общался. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа отказалась от комментариев по этой теме.

Тодд Умерло, адвокат, представляющий Бруну Феррейру, сказал, что она была шокирована своим арестом и выступила против обвинений Министерства внутренней безопасности в ее предполагаемом уголовном преступлении.

«У Бруны нет никаких судимостей. Не понимаю, откуда это взялось. Покажите нам доказательства. Никаких обвинений не предъявлено. Она не преступница, она как раз получала вид на жительство, и прямо перед Днем благодарения ее внезапно арестовали и забрали от маленького ребенка», — рассказал адвокат.

Бруна была взята под стражу в Ревире, штат Массачусетс, и в настоящее время содержится в тюрьме ICE на юге Луизианы.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что к его приходу к власти в этом году в страну нелегально въехало около 25 миллионов человек. После инаугурации, 20 января, он объявил о начале в стране масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией, в частности подписав указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.