Партия «ЕС» выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

Реклама

«Членство в ЕС – это тоже частичный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло и доить коров», - написал депутат.

Как отмечают СМИ, это уже не в первый раз, когда Порошенко и его команда выступают против западного курса Украины. Например, политик решил осудить «агрессию блока НАТО» во время своей каденции, когда он представлял интересы пророссийской партии Виктора Медведчука СДПУ(о) в Верховной Раде.

Известно, что Порошенко - один из основателей «Партии регионов», а Гончаренко – ее активный молодой член. При этом оба имеют давние связи с Россией. Чем ближе к переговорам, тем больше будет появляться «консерв», работающих по методичкам Кремля. И о вреде Евросоюза для Украины они говорят все громче - несмотря на то, что раньше на их билбордах было написано «Армія. Мова. Віра».