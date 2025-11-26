- Дата публикации
Партия «ЕС» выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины
Народные депутаты из партии Петра Порошенко в момент проведения важных мировых переговоров заявили, что Евросоюз – это угроза для Украины. Алексей Гончаренко, близкий соратник Порошенко из «Евросолидарности», высказал мнение, что вступление Украины в ЕС якобы понесет за собой потерю нашего суверенитета. Таким образом, партия «ЕС» фактически выступила против Евросоюза.
«Членство в ЕС – это тоже частичный отказ от суверенитета. За нас будут решать, какой формы сливы должны быть и как правильно готовить масло и доить коров», - написал депутат.
Как отмечают СМИ, это уже не в первый раз, когда Порошенко и его команда выступают против западного курса Украины. Например, политик решил осудить «агрессию блока НАТО» во время своей каденции, когда он представлял интересы пророссийской партии Виктора Медведчука СДПУ(о) в Верховной Раде.
Известно, что Порошенко - один из основателей «Партии регионов», а Гончаренко – ее активный молодой член. При этом оба имеют давние связи с Россией. Чем ближе к переговорам, тем больше будет появляться «консерв», работающих по методичкам Кремля. И о вреде Евросоюза для Украины они говорят все громче - несмотря на то, что раньше на их билбордах было написано «Армія. Мова. Віра».