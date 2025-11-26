ТСН в социальных сетях

38
1 мин

Почему ананас жжет язык: раскрываем секрет фруктового пощипывания

Покалывание или жжение языка после употребления ананаса возникает из-за фермента бромелайна, содержащегося в плодах этого тропического фрукта.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему после ананаса покалит язык

Почему после ананаса покалит язык / © unsplash.com

Бромелайн — это протеолитический фермент, расщепляющий белки.

Когда вы едите свежий ананас, фермент начинает воздействовать на белковые структуры слизистой рта, вызывая характерное пощипывание или легкое раздражение.

Это явление временное и обычно исчезает само собой вскоре после завершения трапезы.

Чтобы уменьшить дискомфорт, можно поесть йогурт или выпить немного молока — молочные продукты помогают нейтрализовать действие фермента.

Следует отметить, что консервированные ананасы вызывают гораздо меньше неприятных ощущений, ведь во время тепловой обработки активность бромелайна уничтожается.

38
