Почему ананас жжет язык: раскрываем секрет фруктового пощипывания

Почему после ананаса покалит язык / © unsplash.com

Бромелайн — это протеолитический фермент, расщепляющий белки.

Когда вы едите свежий ананас, фермент начинает воздействовать на белковые структуры слизистой рта, вызывая характерное пощипывание или легкое раздражение.

Это явление временное и обычно исчезает само собой вскоре после завершения трапезы.

Чтобы уменьшить дискомфорт, можно поесть йогурт или выпить немного молока — молочные продукты помогают нейтрализовать действие фермента.

Следует отметить, что консервированные ананасы вызывают гораздо меньше неприятных ощущений, ведь во время тепловой обработки активность бромелайна уничтожается.