Почему ананас жжет язык: раскрываем секрет фруктового пощипывания
Покалывание или жжение языка после употребления ананаса возникает из-за фермента бромелайна, содержащегося в плодах этого тропического фрукта.
Бромелайн — это протеолитический фермент, расщепляющий белки.
Когда вы едите свежий ананас, фермент начинает воздействовать на белковые структуры слизистой рта, вызывая характерное пощипывание или легкое раздражение.
Это явление временное и обычно исчезает само собой вскоре после завершения трапезы.
Чтобы уменьшить дискомфорт, можно поесть йогурт или выпить немного молока — молочные продукты помогают нейтрализовать действие фермента.
Следует отметить, что консервированные ананасы вызывают гораздо меньше неприятных ощущений, ведь во время тепловой обработки активность бромелайна уничтожается.