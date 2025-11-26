ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

На аукціоні продадуть рідкісний малюнок ноги — авторство приписують Мікеланджело

Вартість ескізу оцінюють у $1,5–2 мільйони. Його намалювали червоною крейдою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Вартість малюнка вражає

Вартість малюнка вражає / © Associated Press

Аукціонний дім Christie’s виставить на продаж малюнок ноги — його авторство приписують італійському художнику Мікеланджело Буонарроті.

Про це йдеться на офіційному сайті Christie’s.

Ескіз завдовжки 12,7 см намалювали червоною крейдою. Його вартість оцінюють у $1,5–2 мільйони.

Спеціалістка з малюнків старих майстрів у Christieʼs Джада Дамен припустила, що робота належить Мікеланджело.

Власником ескізу був чоловік із Західного узбережжя США. Він надіслав фото малюнка ноги, успадкованого від бабусі. Робота перейшла в його сім’ю в 1700-х, але чоловік навіть не здогадувався, що може тримати в руках роботу Мікеланджело.

Малюнок стопи має характерний надпис коричневим чорнилом ХVI століття «Мікеланджело Буонаротті» — підпис, який є на багатьох малюнках Мікеланджело.

Нагадаємо, поліція Іспанії розшукала картину знаменитого художника Пабло Пікассо, яка зникла на початку жовтня під час перевезення між містами. Роботу «Натюрморт з гітарою» 1919 року, застраховану на шість мільйонів євро виявили в Мадриді. Її не дорахувалися під час розпакування в музеї Гранади CajaGranada, куди картину мали доправити 3 жовтня у рамках тимчасової виставки «Натюрморт: Вічність інертного».

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie