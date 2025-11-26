- Дата публікації
На аукціоні продадуть рідкісний малюнок ноги — авторство приписують Мікеланджело
Вартість ескізу оцінюють у $1,5–2 мільйони. Його намалювали червоною крейдою.
Аукціонний дім Christie’s виставить на продаж малюнок ноги — його авторство приписують італійському художнику Мікеланджело Буонарроті.
Про це йдеться на офіційному сайті Christie’s.
Ескіз завдовжки 12,7 см намалювали червоною крейдою. Його вартість оцінюють у $1,5–2 мільйони.
Спеціалістка з малюнків старих майстрів у Christieʼs Джада Дамен припустила, що робота належить Мікеланджело.
Власником ескізу був чоловік із Західного узбережжя США. Він надіслав фото малюнка ноги, успадкованого від бабусі. Робота перейшла в його сім’ю в 1700-х, але чоловік навіть не здогадувався, що може тримати в руках роботу Мікеланджело.
Малюнок стопи має характерний надпис коричневим чорнилом ХVI століття «Мікеланджело Буонаротті» — підпис, який є на багатьох малюнках Мікеланджело.
