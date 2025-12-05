Кіт заснув на уламках будинку, де російський дрон вбив 12-річного хлопчика (фото)

Уламки будинку, де російський дрон вбив 12-річного хлопчика / © Суспільне

У ніч проти 5 грудня російські війська завдали удару безпілотниками по Васильківській громаді Синельниківського району. Внаслідок влучання ворожого дрона в приватний будинок загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

Під час атаки також були поранені його батьки: 37-річна жінка та 39-річний чоловік. Їх доставили до лікарні. За повідомленнями кореспондентів з місця події, будинок, де мешкала родина, майже повністю зруйнований прямим влучанням.

У Мережі також поширили щемливе фото, зроблене на руїнах. На ньому видно кота, який спить на уламках знищеної оселі.

Кіт спить на уламках зруйнованого будинку. / © Суспільне

Раніше повідомлялося, 2 грудня 2025 року, місто Дніпро оголосило жалобу за мирними мешканцями, чиї життя обірвав ракетний удар російських військ напередодні. Внаслідок атаки загинуло четверо людей.

Внаслідок удару РФ по Дніпру до лікарні Мечникова доправлені десятки тяжкопоранених людей.