"Вона не тільки співала гімн, іноді плакала": тренерка Софії Лискун шокована її вчинком

Софія Лискун

Одна з найскандальніших новин цього тижня прийшла зі світу спорту. Українська стрибунка у воду, призерка юнацьких Олімпійських ігор, дорослих Чемпіонатів світу та Європи Софія Лискун — неочікувано заявила, що отримала російське громадянство та зараз уже перебуває на території країни-агресорки. Спортсменка видалила зі своїх соцмереж усі антивоєнні публікації та звинуватила Україну у змішуванні спорту та політики.

Докладніше про зраду Батьківщини та про те, наскільки подібні історії регулярні — дивіться у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.

«Я добровільно приймаю громадянство РФ»

Ще у травні 2025 року Софія Лискун виборювала для збірної України золото в командних та срібло у синхронних стрибках на Чемпіонаті Європи. Але у грудні вона зробила заяву, яка шокувала українську спортивну спільноту:

«Я, Лискіна Софія Валерівна, добровільно і свідомо приймаю громадянство Російської Федерації. Урочисто клянуся дотримуватись конституцію і законодавство РФ».

Реакція тренерки

Тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова працювала з Софією Лискун із 5 років, з 2007-го. Тренерка каже, що ніколи б не могла подумати про зраду. Лискун після окупації її рідного Луганська переїхала до Києва і мала проукраїнську позицію.

«Спортсмени з Луганська, Донецька, Маріуполя спочатку завжди говорили російською мовою, але вона скоріше за всіх вивчила українську мову і завжди інтерв’ю давала укр мовою. І вона дуже засуджувала агресію Росії», — каже вона.

На запитання, чи співала вона гімн, коли вигравала змагання?

Тамара Токмачова каже: «Ну, вона не тільки співала, іноді вона плакала.»

Звинувачення у «непрофесійності»

Тамара Володимирівна особливо вражена фразою Лискун про некомпетентність українських тренерів. У російських ЗМІ спортсменка заявила: «Дуже багато факторів. Ще з дитинства це тягнулось… і те саме ставлення з боку тренерів, і непристойний підхід, непрофесійність тренерів, адже в основному у нас всі тренери були гімнасти або батутисти».

В українській федерації зі стрибків у воду обурені, заявляючи, що якби рівень тренерів був неналежний, Україна б не завойовувала стільки медалей.

Реакція Мінспорту та інші приклади

Зрадницею спортсменку називають і у Міністерстві молоді та спорту. Вони запевняють, що зроблять усе, аби на цьому міжнародна кар’єра Лискун закінчилась назавжди.

«Проти нас ведеться інформаційна та когнітивна війна. І ворог робить усе, щоб систематично впливати на свідомість нашої молоді. Вона сама зізналася, що довго спілкувалася зі своїм тренером, який лишився в Москві. Вона стала таким інформаційним приводом, щоб знову завдати удару по нашій молоді, по свідомості наших громадян, щоб підірвати довіру до української держави«, — каже Матвій Бідний.

Схожих історій, зазначає міністр, було небагато. Зокрема, на початку цього року до Росії переїхала веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Нацгвардії і назвала свою зраду — «поверненням на історичну батьківщину».

Водночас є й приклади, коли гроші не вирішують усе. Так, кілька місяців тому Катар пропонував виступати під своїм прапором світовій рекордсменці та зірці легкої атлетики — Ярославі Магучіх, але вона відмовилася.

