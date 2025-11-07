ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
214
Час на прочитання
1 хв

Андрій Бєдняков застрибнув на спину Світоліній у центрі Харкова й насмішив українців

Зірки порозважали українців своїми витівками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна

Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна / © instagram.com/biedniakov

Зірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна під час візиту до України записала кумедні кадри разом із телеведучим і шоуменом Андрієм Бєдняковим.

Так, у фотоблогу тенісистка показала, як 38-річний Бєдняков раптово застрибнув їй на спину у центрі незламного Харкова. Своєю чергою Світоліна не розгубилася. Вона легко втримала вагу шгоумена та вдала, що для неї це зовсім не складно. Спорстменка лише трохи зрушилася з місця.

Підпис до допису спортсменка зробила ніжним і водночас символічним: «Іноді все, що вам потрібно, — це обійми».

Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна / © instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна / © instagram.com/biedniakov

Підписники одразу вибухнули коментарями: одні захоплювалися силою й витривалістю Еліни, інші жартували й просили бути обережною задля майбутніх нових перемог у спорті. Не втрималася від реакції навіть модель і співачка Даша Астаф’єва, яка лишила іронічний коментар.

  • «Чого не на шию?» — Даша Астаф’єва

  • Еліно, бережіть спину, скоро новий сезон

  • Пане Бєдняков, при всій повазі, але ну, Еліні треба здорова спина

  • Обійми в Харкові найтепліші

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков шокував, що зараз відбувається в його рідному окупованому Маріуполі. У місті залишились деякі знайомі шоумена.

Дата публікації
Кількість переглядів
214
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie