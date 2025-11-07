Андрій Бєдняков застрибнув на спину Світоліній у центрі Харкова й насмішив українців

Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна / © instagram.com/biedniakov

Зірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна під час візиту до України записала кумедні кадри разом із телеведучим і шоуменом Андрієм Бєдняковим.

Так, у фотоблогу тенісистка показала, як 38-річний Бєдняков раптово застрибнув їй на спину у центрі незламного Харкова. Своєю чергою Світоліна не розгубилася. Вона легко втримала вагу шгоумена та вдала, що для неї це зовсім не складно. Спорстменка лише трохи зрушилася з місця.

Підпис до допису спортсменка зробила ніжним і водночас символічним: «Іноді все, що вам потрібно, — це обійми».

Андрій Бєдняков і Еліна Світоліна / © instagram.com/biedniakov

Підписники одразу вибухнули коментарями: одні захоплювалися силою й витривалістю Еліни, інші жартували й просили бути обережною задля майбутніх нових перемог у спорті. Не втрималася від реакції навіть модель і співачка Даша Астаф’єва, яка лишила іронічний коментар.

«Чого не на шию?» — Даша Астаф’єва

Еліно, бережіть спину, скоро новий сезон

Пане Бєдняков, при всій повазі, але ну, Еліні треба здорова спина

Обійми в Харкові найтепліші

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков шокував, що зараз відбувається в його рідному окупованому Маріуполі. У місті залишились деякі знайомі шоумена.