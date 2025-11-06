Інцидент з ТЦК та членом кортежу Анджеліни Джолі: стала відома особа водія

Аджеліна Джолі та водій її кортежу Дмитро / © колаж з фото Associated Press та Юлії Лотицької

Водієм кортежу акторки Анджеліни Джолі, якого 5 листопада на Миколаївщині зупинили співробітники ТЦК та СП, виявився 33-річний волонтер та тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро. За словами родичів, чоловік є офіцером запасу зі свіжим висновком ВЛК, але має хронічний діагноз, що обмежує його придатність до військової служби.

Про це розповів брат Дмитра — Євген Пищиков, повідомляє «Суспільне Кропивницький».

За словами чоловіка, Дмитро був не охоронцем, а водієм у кортежі Джолі. Чоловік не проходив військову службу, але закінчив військову кафедру в льотній академії близько 10 років тому.

«Він від суспільної організації, він як супровід — показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі», — сказав Пильщиков.

Чоловік стверджує, що брат не перебував у розшуку. За його словами, у Дмитра захворювання спини, «що не може повертатися».

«Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення«, — розповів брат.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що наразі зв’язатися з ним неможливо — телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Вона вирушила на Миколаївщину, щоб особисто дізнатися, що сталося.

«Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, Вознесенську, ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежем. Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився», — розповіла Лотицька.

Вона додала, що Дмитро є публічною людиною у Кропивницькому та допомагає військовим.

«З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз «анкілозуючий спондиліт» — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта», — розповіла дівчина Дмитра.

«Суспільне» з посиланням на джерела у Сухопутних військах поінформувало, що один із водіїв кортежу Джолі — громадянин України, офіцер запасу, у якого виникли проблеми з військово-обліковими документами.

Чоловіка запросили до Південноукраїнського ТЦК та СП для з’ясування обставин. За наявною інформацією, жодного конфлікту між акторкою та представниками ТЦК не було — вона лише зайшла до будівлі військкомату, щоб скористатися вбиральнею.

Що відомо про візит Анджеліни Джолі до Херсона та інцидент з ТЦК?

5 листопада стало відомо, що Анджеліна Джолі відвідна Херсон, де побувала в кількох лікарнях та провела час із українськими дітьми.

У Миколаївській області кортеж акторки зупинили працівники ТЦК і «запросили» начебто охоронця Джолі відвідати військкомат для встановлення особи — таку інформацію повідомили джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Тим самим там спростували повідомлення про «силове затримання» охоронця. Раніше з’явилися неофіційна інформація, що чоловік є офіцером запасу.

Джерела також повідомили, що й сама Джолі побувала в ТЦК, але «заїхала і попросилася до вбиральні». Співрозмовник наголосив, що «все в рамках закону», і проблемних питань не виникало.

За даними джерела ТСН.ua в Силах оборони України, охоронця Джолі станом на зараз не мобілізовано. Повідомляється, що чоловіка лише «запросили відвідати ТЦК та СП» для встановлення особи, після чого він «спокійно поїхав». .