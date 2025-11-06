ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2654
Час на прочитання
3 хв

Інцидент з ТЦК та членом кортежу Анджеліни Джолі: стала відома особа водія

Затриманий чоловік був не охоронцем, а водієм у кортежі Джолі. За словами брата, чоловік не перебував у розшуку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Аджеліна Джолі та водій її кортежу Дмитро

Аджеліна Джолі та водій її кортежу Дмитро / © колаж з фото Associated Press та Юлії Лотицької

Водієм кортежу акторки Анджеліни Джолі, якого 5 листопада на Миколаївщині зупинили співробітники ТЦК та СП, виявився 33-річний волонтер та тренер із бойового самбо з Кропивницького Дмитро. За словами родичів, чоловік є офіцером запасу зі свіжим висновком ВЛК, але має хронічний діагноз, що обмежує його придатність до військової служби.

Про це розповів брат Дмитра — Євген Пищиков, повідомляє «Суспільне Кропивницький».

За словами чоловіка, Дмитро був не охоронцем, а водієм у кортежі Джолі. Чоловік не проходив військову службу, але закінчив військову кафедру в льотній академії близько 10 років тому.

«Він від суспільної організації, він як супровід — показати, розказати, як волонтер їхав з ним. Він не охоронець Анджеліни Джолі», — сказав Пильщиков.

Чоловік стверджує, що брат не перебував у розшуку. За його словами, у Дмитра захворювання спини, «що не може повертатися».

«Свіже ВЛК 2025 року в нього. Всі документи і волонтерське посвідчення при ньому було. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення«, — розповів брат.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що наразі зв’язатися з ним неможливо — телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Вона вирушила на Миколаївщину, щоб особисто дізнатися, що сталося.

«Він мені вчора ближче до вечора зателефонував. Я перед цим декілька разів йому писала повідомлення, він не відповідав. Потім я вирішила зателефонувати, в нього був вимкнений телефон. І він через деякий час телефонував, сказав мені інформацію, що в Миколаївській області, Вознесенську, ТЦК. Що його затримали, він рухався разом з кортежем. Йому запропонували бути у супроводі Анджеліни Джолі й він погодився», — розповіла Лотицька.

Вона додала, що Дмитро є публічною людиною у Кропивницькому та допомагає військовим.

«З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо з військовими працює, купує їм автомобілі, організовує постійні збори. В нього пройдене свіже ВЛК від червня цього року. Має діагноз «анкілозуючий спондиліт» — це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта», — розповіла дівчина Дмитра.

«Суспільне» з посиланням на джерела у Сухопутних військах поінформувало, що один із водіїв кортежу Джолі — громадянин України, офіцер запасу, у якого виникли проблеми з військово-обліковими документами.

Чоловіка запросили до Південноукраїнського ТЦК та СП для з’ясування обставин. За наявною інформацією, жодного конфлікту між акторкою та представниками ТЦК не було — вона лише зайшла до будівлі військкомату, щоб скористатися вбиральнею.

Що відомо про візит Анджеліни Джолі до Херсона та інцидент з ТЦК?

5 листопада стало відомо, що Анджеліна Джолі відвідна Херсон, де побувала в кількох лікарнях та провела час із українськими дітьми.

У Миколаївській області кортеж акторки зупинили працівники ТЦК і «запросили» начебто охоронця Джолі відвідати військкомат для встановлення особи — таку інформацію повідомили джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ. Тим самим там спростували повідомлення про «силове затримання» охоронця. Раніше з’явилися неофіційна інформація, що чоловік є офіцером запасу.

Джерела також повідомили, що й сама Джолі побувала в ТЦК, але «заїхала і попросилася до вбиральні». Співрозмовник наголосив, що «все в рамках закону», і проблемних питань не виникало.

За даними джерела ТСН.ua в Силах оборони України, охоронця Джолі станом на зараз не мобілізовано. Повідомляється, що чоловіка лише «запросили відвідати ТЦК та СП» для встановлення особи, після чого він «спокійно поїхав». .

Дата публікації
Кількість переглядів
2654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie