- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 932
- Час на прочитання
- 2 хв
Охоронця Анджеліни Джолі наразі не мобілізували — джерела ТСН.ua
Джерела в Силах оборони заперечують мобілізацію охоронця голлівудської зірки.
Охоронець акторки й режисерки Анджеліни Джолі, якого раніше сьогодні запросили до ТЦК та СП, під час візиту голлівудської зірки на Херсонщину, на цей момент начебто не мобілізований.
Про це повідомили джерела ТСН.ua у Силах оборони України.
Два джерела не підтвердили мобілізацію чоловіка, але й не спростували це.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 5 листопада, низка Telegram-каналів поширила інформацію і відео про начебто затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки Анджеліни Джолі. Сама вона начебто теж прибула до будівлі ТЦК допомогти охоронцеві.
Втім, як наголосили джерела ТСН.ua у Силах оборони України, не йдеться про силове затримання чоловіка.
«Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua високопоставлене джерело в Силах оборони України.
Зазначимо, 5 листопада стало відомо, що акторка Анджеліна Джолі прибула до Херсона, відвідала медичні установи та поспілкувалася з маленькими українцями, які щодня страждають від посилених обстрілів з боку держави-терористки РФ.
Нагадаємо, з’явилася інформація, що кортеж відомої голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, зупинили працівники ТЦК. Джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ підкреслили, що силового затримання, про яке масово пишуть насамперед російські пропагандистські ЗМІ, насправді не було.