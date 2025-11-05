Голлівудська акторка й режисерка Анджеліна Джолі / © Associated Press

Охоронець акторки й режисерки Анджеліни Джолі, якого раніше сьогодні запросили до ТЦК та СП, під час візиту голлівудської зірки на Херсонщину, на цей момент начебто не мобілізований.

Про це повідомили джерела ТСН.ua у Силах оборони України.

Два джерела не підтвердили мобілізацію чоловіка, але й не спростували це.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 5 листопада, низка Telegram-каналів поширила інформацію і відео про начебто затримання на півдні України військовослужбовцями ТЦК охоронця відомої акторки Анджеліни Джолі. Сама вона начебто теж прибула до будівлі ТЦК допомогти охоронцеві.

Втім, як наголосили джерела ТСН.ua у Силах оборони України, не йдеться про силове затримання чоловіка.

«Силоміць його ніхто не затримував. Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав у своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону», — повідомило для ТСН.ua високопоставлене джерело в Силах оборони України.

Зазначимо, 5 листопада стало відомо, що акторка Анджеліна Джолі прибула до Херсона, відвідала медичні установи та поспілкувалася з маленькими українцями, які щодня страждають від посилених обстрілів з боку держави-терористки РФ.

Нагадаємо, з’явилася інформація, що кортеж відомої голлівудської зірки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, зупинили працівники ТЦК. Джерела ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ підкреслили, що силового затримання, про яке масово пишуть насамперед російські пропагандистські ЗМІ, насправді не було.