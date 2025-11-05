ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2444
Час на прочитання
2 хв

ТЦК мобілізує тих, хто має право на відстрочку, але не оформив її: що змінилося від 1 листопада

ТЦК тепер має законну підставу для мобілізації тих, хто має право на відстрочку, але не оформив її через ЦНАП.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Відстрочка від мобілізації

Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

Від 1 листопада процедура подання документів на відстрочку від мобілізації кардинально змінилася: тепер це можна зробити лише через ЦНАП. Експерти попереджають — якщо ви потрапите до ТЦК без попередньо оформленої відстрочки, вони законно не приймуть ваші документи і можуть вас мобілізувати.

Це у своєму телеграм-кагалі пояснив адвокат Роман Сімутін.

«Як буде з 1 листопада? Якщо ви не оформили відстрочку, вас доставили в ТЦК і хоча ви маєте при собі всі документи — не зможете подати заяву на відстрочку, у вас її просто не приймуть та мобілізують, а довести незаконність дій ТЦК буде неможливо», — йдеться в повідомленні адвоката.

Він пояснив, що раніше ті, хто мав підставу для відстрочки, і хто потрапляв до ТЦК, могли:

  • подати заяву на відстрочку з документами;

  • у разі відмови приймати заяву, зафіксувати цей факт (наприклад, зателефонувавши на гарячу лінію) і це слугувало доказом у суді.

  • Окрім того, й адвокат міг повідомити про факт подавання заяви на відстрочку або ж це робили родичі.

Таким чином у суді можна було визнати дії ТЦК незаконними та навіть скасувати наказ про зарахування мобілізованого до військової частини.

Що змінилося від 1 листопада?

Але від 1 листопада все змінилося.

«Відтепер прописали норму, що документи на відстрочку подаються особисто через ЦНАП, а не в приміщенні ТЦК. Тож якщо ви потрапили до ТЦК, а у вас із собою буде заява та весь пакет документів на відстрочку, останні їх не приймуть на цілком законних підставах, бо порядок прийому заяв на відстрочку чітко визначений — через ЦНАП», — пояснив Сімутін.

Він додав, що шанси на успіх є лише у разі оперативного надсилання заяви на відстрочку до ЦНАПУ поштою — рекомендованим листом.

Аби не втратити відстрочку, адвокат радить зберегти отриманий у ЦНАПі «опис вхідного пакета документів». Це слугуватиме доказом, що людина вчасно звернулася та подала заяву на отримання відстрочки. А ще це підтвердить, що людина подала повний пакет документів, з переліком усіх його складників (довідок, актів, заяв і т. д.).

Нагадаємо, від 1 листопада в Україні запроваджено нову, спрощену систему оформлення та подовження відстрочок від мобілізації. Приймання заяв на оформлення відстрочки тепер повністю перенесено з ТЦК до ЦНАПів, які працюють як фронт-офіси, або ж відбувається онлайн через «Резерв+». Основне підтвердження відстрочки — електронний військово-обліковий документ у «Резерв+», натомість паперові довідки більше не видаються.

Дата публікації
Кількість переглядів
2444
