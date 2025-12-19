Реклама

Так командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький прокоментував рішення нового комбрига 125-ої ОВМБр перевести некомпетентних офіцерів у піхоту.

Нагадаємо, кілька місяців тому родичі військовослужбовців 125-ої ОВМБр заявляли про десятки зниклих безвісти у боях на Запорізькому напрямку, повідомлялось, що на бойові позиції відправляли непідготовлених бійців.

Білецький призначив нового командира бригади — Володимира Фокіна, який раніше командував одним зі штурмових батальйонів Третьої штурмової. 19 грудня Фокін відзвітував про перші реформи: системна робота з рідними військовослужбовців, запуск гарячої лінії, зріз знань офіцерського складу.

«Упродовж місяця офіцери мали можливість продемонструвати свій професійний рівень. Я давав їм практичні завдання, стежив за дисципліною, ініціативністю та готовністю працювати над собою. Наприкінці цього періоду ми повторно провели оцінювання, щоб побачити реальну динаміку. Результати виявились різними. Частина офіцерів показала високий рівень підготовки і відповідальності, але були і ті, хто ставився до служби недбало, не прагнув вдосконалюватись і не виконував своїх обовїязків належним чином», — заявив комбриг.

З таких сформували офіцерські дозори і направили їх у район Купʼянська, де була потреба у додатковому підсиленні через складну ситуацію, низький моральний стан особового складу та необхідність якісно організувати оборону.

Блогер Наумович назвав цей кейс практичним втіленням реформ, на яких Білецький наголошував у статті для The Economist. Серед них вказувалась і необхідність замінити неефективних «паперових генералів» здібними молодими офіцерами з бойовим досвідом.

«Можливо, [особовий склад 125-ої ОВМБр] вперше побачив у своїй бригаді справедливість і відповідальність. Не справляєшся з офіцерською посадою, не хочеш вчитись, вимагаєш від солдат того, про що уявлення не маєш, — йдеш у піхоту і показуєш, як треба. Дуже гарна ідея! А інакше як зрозуміти практику, якщо ти лише теоретик? А інакше як поєднати теорію і практику? Ідеально!», — написав Наумович.

Він назвав це рішення прецедентом для української армії, де не повинно бути недоторканих офіцерів радянської закалки, а тільки ефективні, інтелектуальні та ініціативні. «Зробити те саме на рівні генералітету елементарно. Було б бажання замінити старих ледарів і дурнів на здібну молодь», — додав блогер.