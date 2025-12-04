Після Покровська Путін не зупиниться: експерт назвав три міста, куди посуне військо РФ

Зруйноване місто. / © Associated Press

Реклама

Ситуація в Покровську на Донеччині дуже складна, але тривають бої. Окупанти РФ намагаються створити передумови для взяття під контроль логістики українських підрозділів та позбавити їх можливості проводити ротацію. Якщо Покровськ впаде, росіяни посунуть далі.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в інтерв’ю “Главреду”.

“Окупанти змінили тактику і намагаються видавлювати Сили оборони з Покровська. Тривають вуличні бої, а це бої високої інтенсивності, які характеризуються великими втратами особового складу російських окупаційних військ“, - каже експерт.

Реклама

Покровський напрямок є більш пріоритетним для Росії, де командування країни-агресорки зосередило 150 тис. осіб. Снєгирьов наголошує, що можливості відновити контроль над Покровськом Україна не має через нестачу оперативних резервів та чисельність російського угруповання на цій ділянці фронту.

“Наразі наше завдання – якомога довше тримати Покровськ, принаймні поки триває переговорний процес, щоб не дати росіянам використати цю карту для посилення їхніх позицій. Давати прогнози складно. Втім, думаю, Покровськ не буде взятий повністю окупантами ні до нового року, ні навіть певний час після нового року”, - висловився військовий експерт.

За його словами, утримання не тільки Покровська, але й решти підконтрольної Україні частини Донеччини залежить “виключно від політичного рішення та переговорів”.

З військової точки зору, каже Снєгирьов, Покровськ привабливий для Росії перспективою виходу на адміністративні кордони Дніпропетровської області. Адже там далі пласка рівнина, де стримати росіян буде досить складно. Прикладом того, додав він, є події в Запорізькій області.

Реклама

Експерт каже, що після захоплення Покровська, першим містом, на яке посунуть окупанти, буде Костянтинівка.

“Це місто розташоване в низині, а росіяни контролюють панівні висоти в Торецьку і Часовому Яру. Це створить великі проблеми для нас: передусім із логістикою, але й з утриманням позиції взагалі. Тобто Костянтинівка під потужним вогневим контролем ворога, тому її важко буде втримати”, - пояснив Снєгирьов.

З його слів, також під загрозою буде Сіверськ, на околицях якого вже точаться бої. Третє місто, яке росіяни далі намагатимуться взяти, це Лиман.

“Передусім Росія намагатиметься встановити контроль над Донецькою областю. Не Запорізькою, не Сумською і не Харківською – активізація підрозділів ворога там є відволіканням наших резервів і застосуванням "тактики тисячі порізів". А основний напрямок – Костянтинівка, Сіверськ, Лиман”, - підсумував він.

Реклама

Нагадаємо, диктатор РФ заявив, що начебто Київ не захотів віддати Росії Донбас та вивести звідти війська. Оскільки Україні відмовилася, заявив “фюрер”, то Росія «у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію», а відбудеться це «військовим чи іншим шляхом».

Путін каже, що нібито готовий закінчити війну в Україні,але за однієї умови - якщо ЗСУ “підуть із займаних територій”. Лише тоді РФ “припинить бойові дії”.