ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
222
Час на прочитання
1 хв

Людина вилетіла з авто під час ДТП: момент потрапив на відео

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів, травмовано двох водіїв.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Наслідки ДТП у Дніпрі

Наслідки ДТП у Дніпрі / © Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області Facebook

У четвер, 4 грудня, у Дніпрі сталася серйозна ДТП за участі трьох автомобілів на перехресті вулиць Калинова та Янтарна в Індустріальному районі міста.

Про це повідомили у ДСНС в Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів, травмовано двох водіїв, одного з яких затисло в салоні транспортного засобу.

Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченої автівки та передали працівниками екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Момент жахливої аварії на перехресті потрапив на запис камер спостереження та відеореєстраторів інших авто.

Як видно на кадрах, які опублікували місцеві Telegram-канали, під час зіткнення автомобілів просто на вулицю вилетіла людина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській області сталася смертельна ДТП, в якій мотоцикліст зіткнувся з легковим автомобілем.

Дата публікації
Кількість переглядів
222
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie