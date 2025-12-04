Людина вилетіла з авто під час ДТП: момент потрапив на відео

Наслідки ДТП у Дніпрі / © Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області Facebook

У четвер, 4 грудня, у Дніпрі сталася серйозна ДТП за участі трьох автомобілів на перехресті вулиць Калинова та Янтарна в Індустріальному районі міста.

Про це повідомили у ДСНС в Дніпропетровській області.

Внаслідок зіткнення легкових автомобілів, травмовано двох водіїв, одного з яких затисло в салоні транспортного засобу.

Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченої автівки та передали працівниками екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Момент жахливої аварії на перехресті потрапив на запис камер спостереження та відеореєстраторів інших авто.

Як видно на кадрах, які опублікували місцеві Telegram-канали, під час зіткнення автомобілів просто на вулицю вилетіла людина.

