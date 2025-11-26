- Дата публікації
Трагічний наїзд на Кіровоградщині: чоловік загинув під колесами авто
Поліція Кіровоградської області розслідує обставини аварії та закликає пішоходів використовувати світловідбивні елементи.
Увечері 25 листопада на автодорозі М-30 поблизу села Веселе Олександрійського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.
Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 18:50.
За попередньою інформацією, 21-річний водій Renault Master, рухаючись у напрямку Кропивницького, здійснив наїзд на 39-річного пішохода, який ішов узбіччям у попутному напрямку.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.
За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
Поліція Кіровоградської області закликає водіїв і пішоходів бути максимально уважними у темну пору доби.
Особливо пішоходам рекомендують:
не виходити раптово на проїзну частину,
використовувати світловідбивні елементи — флікери, наліпки, браслети чи стрічки, які допомагають водіям помічати людину на значно більшій відстані.
