Укрaїнa
93
1 хв

Трагічний наїзд на Кіровоградщині: чоловік загинув під колесами авто

Поліція Кіровоградської області розслідує обставини аварії та закликає пішоходів використовувати світловідбивні елементи.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Смертельне ДТП на Кіровоградщині

Смертельне ДТП на Кіровоградщині / © Патрульна поліція / Twitter

Увечері 25 листопада на автодорозі М-30 поблизу села Веселе Олександрійського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 18:50.

За попередньою інформацією, 21-річний водій Renault Master, рухаючись у напрямку Кропивницького, здійснив наїзд на 39-річного пішохода, який ішов узбіччям у попутному напрямку.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Поліція Кіровоградської області закликає водіїв і пішоходів бути максимально уважними у темну пору доби.
Особливо пішоходам рекомендують:

  • не виходити раптово на проїзну частину,

  • використовувати світловідбивні елементи — флікери, наліпки, браслети чи стрічки, які допомагають водіям помічати людину на значно більшій відстані.

93
