Человек вылетел из авто во время ДТП: момент попал на видео

Последствия ДТП в Днепре

В четверг, 4 декабря, в Днепре произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке улиц Калиновая и Янтарная в Индустриальном районе города.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате столкновения легковых автомобилей, травмированы два водителя, одного из которых зажало в салоне транспортного средства.

Спасатели деблокировали мужчину из искореженной машины и передали работниками экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Момент ужасной аварии на перекрестке попал на запись камер наблюдения и видеорегистраторов других авто.

Как видно на кадрах, которые опубликовали местные Telegram-каналы, во время столкновения автомобилей прямо на улицу вылетел человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области произошло смертельное ДТП,в котором мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.