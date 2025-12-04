- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Человек вылетел из авто во время ДТП: момент попал на видео
В результате столкновения легковых автомобилей, травмированы два водителя.
В четверг, 4 декабря, в Днепре произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке улиц Калиновая и Янтарная в Индустриальном районе города.
Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.
В результате столкновения легковых автомобилей, травмированы два водителя, одного из которых зажало в салоне транспортного средства.
Спасатели деблокировали мужчину из искореженной машины и передали работниками экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Момент ужасной аварии на перекрестке попал на запись камер наблюдения и видеорегистраторов других авто.
Как видно на кадрах, которые опубликовали местные Telegram-каналы, во время столкновения автомобилей прямо на улицу вылетел человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области произошло смертельное ДТП,в котором мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем.