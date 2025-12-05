- Дата публікації
У Краснодарському краї РФ повідомляють про атаку на порт у Темрюку: горять резервуари з паливом
У російському порту Темрюк на Кубані спалахнула пожежа після ймовірної атаки — місцеві жителі повідомляють про вибухи та займання резервуарів із паливом. Офіційного підтвердження поки немає.
Жителі Темрюку (Краснодарський край, РФ) заявляють, що у ніч на … група невідомих атакувала Морской торговый порт Темрюк. За їхніми словами, внаслідок атаки загорілися резервуари з паливом.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає — на відео й фото очевидців не вдалося точно встановити, що саме горить.
У порту діє термінал з перевалки нафтопродуктів, де приймають, зберігають і відвантажують дизельне паливо та інші нафтопродукти. Якщо резервуари з паливом справді пошкоджені або знищені — це може означати серйозні наслідки для логістики та складської інфраструктури регіону.
Місцеві мешканці кажуть, що вночі було чути вибухи і гучні удари — проте через відсутність незалежних джерел інформації ситуацію наразі неможливо верифікувати.
Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.
«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.