Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.
У ніч проти 5 грудня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.
БпЛА на Вінниччині - повз Липовець прямують на північ (вектор - Козятин).
Павлоград - в районі міста ворожі БпЛА!
БпЛА на Вінниччині - повз Гайсин у бік Турбова.
БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину, вектором на Черкаси.
БпЛА на Черкаси з півдня.