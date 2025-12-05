ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
140
1 хв

Росія випустила низку ударних безпілотників по Україні: озвучена траєкторія руху

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 5 грудня 2025 стала відома інформація щодо руху російських ударних БпЛА.

  • БпЛА на Вінниччині - повз Липовець прямують на північ (вектор - Козятин).

  • Павлоград - в районі міста ворожі БпЛА!

  • БпЛА на Вінниччині - повз Гайсин у бік Турбова.

  • БпЛА з Кіровоградщини на Черкащину, вектором на Черкаси.

  • БпЛА на Черкаси з півдня.

140
