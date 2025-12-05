Вибухи та сирени у Сизрані: ймовірна атака дронів на нафтопереробний завод у Росії

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на … в Сызрань (Самарська область, РФ) місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та роботу сирен повітряної тривоги — ймовірно, місто піддалося атаці на НПЗ.

За розповідями очевидців, потужні звуки пролунали близько 02:20. Люди чули 5–7 вибухів, чули постріли або роботу ППО, після чого в різних частинах міста зазвучали сирени. За інформацією з Telegram‑каналів (зокрема SHOT), системи протиповітряної оборони нібито знищили кілька ворожих БПЛА, що, імовірно, намагалися вразити місцевий НПЗ.

Наразі офіційних підтверджень від влади або ЗМІ — немає.

Реклама

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 28 листопада уразили Саратовський НПЗ в Росії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.