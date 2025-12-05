- Дата публікації
Чугуївська громада зазнала масованого нічного обстрілу: ворожі БПЛА спричинили дві пожежі
Близько 22:00 Чугуївська громада знову опинилася під масованим ворожим обстрілом: російські БПЛА вразили непрацююче промислове підприємство та будівлю у віддаленому мікрорайоні, спричинивши пожежі. Рятувальники ДСНС працюють на місці, постраждалих не зафіксовано.
Близько 22:00 російські війська здійснили черговий масований обстріл по Чугуївській громаді.
Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва.
За її словами, удар безпілотників припав по непрацюючому промисловому підприємству. Пошкоджено адміністративний корпус, на території виникла пожежа. Рятувальники ДСНС працюють над її локалізацією та ліквідацією. Площа загоряння та розмір збитків наразі уточнюються. Інформації про постраждалих не надходило.
Також зафіксовано три прильоти БПЛА у віддаленому мікрорайоні Чугуєва. Влучання сталося в будівлю, яка вже була зруйнована попередніми обстрілами. Внаслідок атаки знову виникла пожежа, жертв немає. Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місці.
Офіційні служби закликають мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях.