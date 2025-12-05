- Дата публікації
Українська та американська делегації завершили зустріч у Маямі: стали відомі деталі перемовин
Згідно з повідомленнями ЗМІ, зустріч української та американської делегацій завершилася у Маямі.
Зустріч української та американської делегацій у Маямі закінчилася.
Про це Суспільному повідомили джерела у делегації.
У переговорах з українського боку брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та керівник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. До команди також доєдналася посолка України в США Ольга Стефанішина.
Це вже третя українсько-американська зустріч у такому форматі. Попередні перемовини відбулися 23 листопада у Женеві. Раніше сторони зустрілися 30 листопада у Маямі, штат Флорида.
За словами Умєрова, українська делегація працювала відповідно до чітких директив президента України — захист українських інтересів, предметна дискусія та просування напрацювань, сформованих після зустрічей у Женеві.
Офіційні деталі домовленостей сторони поки не розкривають. Відомо лише, що перемовини стосувалися подальших кроків у переговорному процесі між Україною та США.