Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
695
Час на прочитання
1 хв

Українська та американська делегації завершили зустріч у Маямі: стали відомі деталі перемовин

Згідно з повідомленнями ЗМІ, зустріч української та американської делегацій завершилася у Маямі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Попередні перемовини у Маямі

Попередні перемовини у Маямі / © Фото з соціальних мереж

Зустріч української та американської делегацій у Маямі закінчилася.

Про це Суспільному повідомили джерела у делегації.

У переговорах з українського боку брали участь секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та керівник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. До команди також доєдналася посолка України в США Ольга Стефанішина.

Це вже третя українсько-американська зустріч у такому форматі. Попередні перемовини відбулися 23 листопада у Женеві. Раніше сторони зустрілися 30 листопада у Маямі, штат Флорида.

За словами Умєрова, українська делегація працювала відповідно до чітких директив президента України — захист українських інтересів, предметна дискусія та просування напрацювань, сформованих після зустрічей у Женеві.

Офіційні деталі домовленостей сторони поки не розкривають. Відомо лише, що перемовини стосувалися подальших кроків у переговорному процесі між Україною та США.

