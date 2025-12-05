Трамп заявив, що війна між Україною та Росією «зрештою буде врегульована»

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон продовжує дипломатичні зусилля, спрямовані на встановлення миру в Україні.

Про це він сказав під час урочистої церемонії вмикання святкових вогнів на різдвяній ялинці в центрі американської столиці. Подію транслював Білий дім.

«Ми встановлюємо мир по всьому світу, врегульовуючи конфлікти на рівнях, яких ніхто раніше не бачив. Ми шукаємо ще один шлях для припинення війни між Росією та Україною, якщо це можливо. І я вважаю, що зрештою ми досягнемо цього», — заявив Трамп.

Американський лідер також підкреслив, що війна забирає життя «тисяч і десятків тисяч» військових, і наголосив на необхідності покласти цьому край. За його словами, США докладають зусиль, щоб знайти ефективні рішення для завершення російсько-української війни.

Як раніше повідомлялося, представники США та України продовжують переговори щодо можливих параметрів мирного врегулювання, однак конкретних домовленостей наразі немає.

Раніше в Офісі президента розповіли, що у Флориді Рустем Умєров і Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною.