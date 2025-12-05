Як очистити духовку та плиту від стійких забруднень: рецепт простої пасти із трьох інгредієнтів

Фото ілюстративне / © Фото з відкритих джерел

Стійкі плями — справжній жах для домовласників, і хімічні засоби не завжди єдине рішення. Популярна блогерка показала, як можна легко й без зусиль видалити навіть найскладніший бруд. Для цього потрібно лише три натуральні інгредієнти.

Про це пише Daily Express.

Шантель Міла, також відома як @mama_mila_au у своєму новому відео розповіла, як можна власноруч зробити дієву пасту для чищення духовки, плитки та навіть одягу від стійких забруднень та плям.

Як приготувати пасту

За словами Шантель, для початку потрібно змішати одну склянку харчової соди з 1/3 склянки засобу для миття посуду та додати до суміші одну столову ложку води. Потім слід перемішайте всі інгредієнти разом, допоки не утвориться однорідна паста.

Як зазначає дівчина, суміш видаляє стійкі плями у духовці, на плиті та кухонних раковинах. Цю пасту також можна використовувати для видалення плям з одягу.

Для зберігання цього засобу, Шантель радить поміщати його в герметичний контейнер.

За словами фахівців Home Baked Bliss ця паста є ефективною, адже миючий засіб та харчова утворюють «потужний очищувальний дует».

Миючий засіб працює як місток: він чіпляється одночасно за воду і за жир (бруд). Він ніби «розбиває» жир на дрібні краплинки та оточує їх, піднімаючи з поверхні. Після цього бруд легко змивається разом з водою.

Харчова сода — це м’який і безпечний порошок. Вона «делікатно» зішкрібає стійкі плями, не пошкоджуючи поверхню. Крім того, вона поглинає та знищує неприємні запахи, а не просто перекриває їх.

Окрім того, за словами експертів Home Baked Bliss, ви можете використовувати цю пасту для чищення:

столових приборів з нержавіючої сталі;

чашок, які заплямовані кавою чи чаєм;

мікрохвильової печі;

холодильника;

душу.

Раніше ТСН.ua розповідав, як можна очистити матрац за допомогою соди.

