Не купуйте дорогу хімію: простий кухонний засіб легко прочистить труби за 30 хвилин

Зливні труби можуть засмічуватися з багатьох причин. На кухнях - це часто жир та залишки їжі, які з часом накопичуються. У ванній кімнаті - волосся та мильний наліт. Усе це створює справжній безлад у зливі раковини або душу та з часом спричиняє значні засмічення.

Для прочищення труб не обов’язково використовувати дорогу та агресивну хімію, можна скористатися натуральними і дієвими речовинами, пише Express.

Харчова сода та лимонна кислота діють напрочуд ефективно. Часто соду поєднували з оцтом, але лимонна кислота працює нічим не гірше й глибоко прочищає стоки та позбавляє їх неприємних запахів.

Розчин на основі кислоти добре розчиняє жирові відкладення на кухні й очищує ванну від волосся, повертаючи трубам нормальний потік.

Як зробити розчин:

четверту частину склянки лимонної кислоти змішайте з половиною склянки харчової соди;

порошкову суміш акуратно висипте у засмічений злив;

залишіть все на 30 хвилин, щоб інгредієнти подіяли;

змийте залишки гарячою водою та пробийте раковину струмом води.

Якщо з’явилося накопичення вапняного нальоту або залишків на краю зливу, просто нанесіть трохи цього засобу, щоб легко відмити бруд за лічені хвилини.

