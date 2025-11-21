Ігнорували біль та очевидні симптоми: родина звинувачує персонал будинку догляду у смерті чоловіка

Пацієнт / © Freepik

У США родина 41-річного Джеймса Стюарта, який помер через сильний закреп після місячної відсутності випорожнень, подала позов про неправомірне вбивство. Рідні стверджують, що смерті «можна було повністю уникнути», оскільки персонал групового будинку ігнорував очевидні попереджувальні знаки.

Про це пише Mirror.

Джеймс Стюарт, який мав інтелектуальні вади та вади розвитку і потребував щоденного нагляду, помер 15 листопада 2024 року внаслідок накопичення в його кишківнику 1,4 стоунції (близько 8,9 кг) затверділих фекалій. У позові, поданому проти організації «Clear Skies Ahead» (містечко Базетта, штат Огайо), де проживав Джеймс, йдеться, що персонал знав про його відому «історію закрепів» та ліки, які мали серйозні побічні ефекти на його травну систему.

Адвокат родини Метт Муні заявив: «Вони б мали звертати пильну увагу на те, чи був у Джеймса стілець, а його просто не було».

Позов стверджує, що перед смертю Джеймса співробітники ігнорували його скарги на закреп і біль, помічали незвичайну поведінку, адже чоловік був «пригнічений, з низьким рівнем енергії», а також проігнорували фізичні ознаки, зокрема здуття живота та синці на ньому.

За інформацією медіа, в день смерті, 15 листопада, один зі співробітників нібито наказав Джеймсові «сісти на унітаз», але чоловік не зміг випорожнитися. Пізніше його знайшли непритомним у спальні. Чоловіка доправили до найближчої лікарні, де була констатована смерть. Родина з теплотою згадує його любов до музики, плавання і спорту.

Нагадаємо, попри те, що суспільство легко обговорює випорожнення немовлят, розмова про стілець дорослих часто стає незручною. Це велика помилка, адже ігнорування вигляду, консистенції та частоти випорожнень означає втрату важливого індикатора стану кишково-шлункового тракту й організму загалом. Навіть щоденний похід до туалету може насправді маскувати як прихований пронос, так і закреп.

Також повідомлялося, що наш кишківник говорить з нами більше, ніж ми усвідомлюємо. Чи то здуття живота після щільного прийому їжі, чи постійні судоми, які просто не минають, ці відчуття є сигналами.