153
2 мин

Игнорировали боль и очевидные симптомы: семья обвиняет персонал дома ухода в смерти мужчины

Персонал игнорировал вздутие живота и кровоподтеки — в США мужчина с изъянами умер от критического запора.

Руслана Сивак
Пациент

Пациент / © Freepik

В США семья 41-летнего Джеймса Стюарта, скончавшегося из-за сильного запора после месячного отсутствия стула, подала иск о неправомерном убийстве. Родные утверждают, что смерти «можно полностью избежать», поскольку персонал группового дома игнорировал очевидные предупредительные знаки.

Об этом пишет Mirror.

Джеймс Стюарт, имевший интеллектуальные и развитые изъяны и нуждавшийся в ежедневном надзоре, скончался 15 ноября 2024 года в результате накопления в его кишечнике 1,4 стоунции (около 8,9 кг) отвердевших фекалий. В иске, поданном против организации «Clear Skies Ahead» (городок Базетта, штат Огайо), где проживал Джеймс, говорится, что персонал знал об его известной «истории запоров» и лекарствах, которые имели серьезные побочные эффекты на его пищеварительную систему.

Адвокат семьи Мэтт Муни заявил: «Они должны обращать пристальное внимание на то, был ли у Джеймса стул, но его просто не было».

Иск утверждает, что перед смертью Джеймса сотрудники игнорировали жалобы мужчины на запор и боль, подмечали необычное поведение, ведь Джеймс был «подавлен, с низким уровнем энергии». А также проигнорировали физические признаки, в том числе вздутие живота и кровоподтеки на животе.

По информации медиа, в день смерти, 15 ноября, один из сотрудников якобы приказал Джеймсу «сесть на унитаз», но мужчина не смог опорожниться. Позже его нашли без сознания в спальне. Джеймс был доставлен в ближайшую больницу, где была констатирована смерть. Семья с теплотой вспоминает любовь Джеймса к музыке, плаванию и спорту.

Напомним, несмотря на то, что общество легко обсуждает стул младенцев, разговор о стуле взрослых часто становится неудобным. это большая ошибка, ведь игнорирование вида, консистенции и частоты стула означает потерю важного индикатора состояния кишечно-желудочного тракта и организма в целом. Даже ежедневный поход в туалет может действительно маскировать как скрытый понос, так и запор.

Также сообщалось, что наш кишечник говорит с нами больше, чем мы осознаем. Будь то вздутие живота после плотного приема пищи или постоянные судороги, которые просто не проходят, эти ощущения являются сигналами.

153
