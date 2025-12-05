- Дата публікації
Свята вже на порозі: як красиво і без зайвих витрат упакувати подарунки
Не важливо, упаковуєте ви подарунок в дорогий папір чи в просту газету — важливі увага та бажання зробити іншій людині приємно.
Ще кілька днів і розпочнеться сезон зимових свят, а також подарунків. Перше у списку - День Святого Миколая. І варто сказати, що важливим є ще й те, як ми подаємо свої подарунки. Гарне пакування створює настрій ще до того, як людина відкриє коробку.
Як зробити пакування власноруч, читайте у матеріалі ТСН.uа.
Ось добірка ідей, які допоможуть пакувати подарунки красиво, доступно та екологічно.
Еко-варіанти
Крафтовий папір - це класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Можна залишити його натуральним або прикрасити власними штампами чи малюнками.
Газетні сторінки мають вінтажний і дуже атмосферний вигляд. Ідеально підходить для книжок, свічок або маленьких сувенірів.
Упакування тканиною - хустинкою чи міні-шарфиком. Примітно, що аксесуар одержувач вашого подарунку потім може використати його знову.
Природний декор: гілочки ялини, паличка кориці, сушений апельсин або шишка. Ці прості деталі, які роблять подарунок “живим”.
Простий білий папір матиме дуже “скандинавський”, якщо додати мотузку та маленьку гілочку.
Коробки з-під взуття: трохи фарби або обгорткового паперу — і вона перетворюється на стильну подарункову коробку.
Стильні варіанти
Мінімалізм у кольорі: чорно-білий, пісочний, темно-зелений чи бордовий папір - це дорого і стримано.
Металізовані акценти: золота нитка, тонка металева стрічка або наклейка з фольгою додають “святкового блиску”, не перевантажуючи упакування.
Персоналізовані бірки: іменна картка, маленька фотографія або коротке побажання роблять подарунок унікальним.
Глянцеві або матові коробки мають вигляд ніби з преміум-магазинів та підходять для особливих подарунків.
Прозорі пакувальні матеріали: калька-папір або мінімалістичні целофанові пакети з якісною стрічкою тренд останніх сезонів.
