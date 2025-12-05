ТСН у соціальних мережах

Свята вже на порозі: як красиво і без зайвих витрат упакувати подарунки

Не важливо, упаковуєте ви подарунок в дорогий папір чи в просту газету — важливі увага та бажання зробити іншій людині приємно.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Подарунок. / © Unsplash

Ще кілька днів і розпочнеться сезон зимових свят, а також подарунків. Перше у списку - День Святого Миколая. І варто сказати, що важливим є ще й те, як ми подаємо свої подарунки. Гарне пакування створює настрій ще до того, як людина відкриє коробку.

Як зробити пакування власноруч, читайте у матеріалі ТСН.uа.

Ось добірка ідей, які допоможуть пакувати подарунки красиво, доступно та екологічно.

Еко-варіанти

Крафтовий папір - це класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Можна залишити його натуральним або прикрасити власними штампами чи малюнками.

Газетні сторінки мають вінтажний і дуже атмосферний вигляд. Ідеально підходить для книжок, свічок або маленьких сувенірів.

Упакування тканиною - хустинкою чи міні-шарфиком. Примітно, що аксесуар одержувач вашого подарунку потім може використати його знову.

Природний декор: гілочки ялини, паличка кориці, сушений апельсин або шишка. Ці прості деталі, які роблять подарунок “живим”.

Простий білий папір матиме дуже “скандинавський”, якщо додати мотузку та маленьку гілочку.

Коробки з-під взуття: трохи фарби або обгорткового паперу — і вона перетворюється на стильну подарункову коробку.

Стильні варіанти

Мінімалізм у кольорі: чорно-білий, пісочний, темно-зелений чи бордовий папір - це дорого і стримано.

Металізовані акценти: золота нитка, тонка металева стрічка або наклейка з фольгою додають “святкового блиску”, не перевантажуючи упакування.

Персоналізовані бірки: іменна картка, маленька фотографія або коротке побажання роблять подарунок унікальним.

Глянцеві або матові коробки мають вигляд ніби з преміум-магазинів та підходять для особливих подарунків.

Прозорі пакувальні матеріали: калька-папір або мінімалістичні целофанові пакети з якісною стрічкою тренд останніх сезонів.

Нагадаємо, ми писали про те, що не можна дарувати, щоб не накликати неприємності у рік Вогняного Коня.

